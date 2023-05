Elmano apresenta obras que o Ceará pretende incluir no 'novo PAC'

O governador Elmano de Freitas (PT) elencou nesta sexta-feira, 26, obras prioritárias que o Ceará apresentou ao Governo Federal em busca de apoio para a execução. As indicações dos governadores sobre infraestrutura estão sendo apresentadas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e devem ser inseridas dentro do projeto que vai substituir o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O foco inicial deve ser para a duplicação de uma estrada que corte o Estado de norte a sul, além das obras da Transnordestina, ferrovia que percorrer estados do Nordeste. A questão hídrica aparece para o governador em duas frentes, com a duplicação do Eixão das águas no Estado, que leva a água do açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e com a conclusão do Cinturão das Águas, que distribui as águas da transposição do rio São Francisco pelo território cearense.

"A conclusão do nosso Cinturão das Águas, consideramos muito importante a garantia de sistema de adutor para o Baixo Jaguaribe e, portanto, são projetos muito estruturantes para o Estado do Ceará", afirmou. A fala aconteceu na plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativo do Governo Federal que contou com quatro ministro do Governo Federal: Simone Tebet (Planejamento), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Camilo Santana (Educação) e Marcio Macedo (Secretária-Geral da Presidência da República).

O governo Lula vai lançar o projeto de investimentos que vai substituir o antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que direcionava verbas para infraestrutura pelo País. No Ceará, nesta sexta-feira, Márcio Macedo, afirmou que o diálogo com os estados é prioridade da gestão e o projeto já teve início com os governadores sendo recebidos para entregar três obras preferenciais.

”Essa semana inclusive o ministro Rui está recebendo os governadores e está discutindo os seus planos estratégicos com as principais obras para cada Estado. Isso vai compor o que a imprensa está chamando de ‘novo PAC’, mas não tem ainda o nome”, disse.

No início de abril, Lula anunciou que o novo plano de investimento terá seis eixos estratégicos: transportes; infraestrutura social; inclusão digital e conectividade; infraestrutura urbana; água para todos e transição energética. A previsão era que o novo programa fosse anunciado até o início de maio.

Ao lado de Camilo, seu antecessor na gestão cearense, Elmano acrescentou que as negociações se estendem para construir 84 novas escolas de tempo integral. No Ceará, há 15 dias, o presidente Lula (PT) anunciou os programas federais para ampliação de escolas de tempo integral e de retomada de obras paradas.