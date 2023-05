Elmano se reunirá com Rui Costa para viabilizar 'grande' programa de habitação no Ceará

Além do programa de habitação, Elmano também conversará com ministro sobre conclusão de obra de infraestrutura e equipamentos para o hospital da Uece

O governador Elmano Freitas (PT) se reunirá na segunda-feira, 22, com o ministro da Casa Civil do governo Lula (PT), Rui Costa (PT), para apresentação de projetos de infraestrutura do Ceará em que a administração estadual espera obter o apoiofederal. Elmano afirmou uma das prioridades é o lançamento de um grande projeto de habitação, com entrega de milhares de casas.

Uma estrada duplicada que corte o Ceará de norte a sul, conclusão da ferrovia Transnordestina, a duplicação do Eixão das Águas — que realiza a transposição das águas do Açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza — e equipamentos para o hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece) estão, também, entre assuntos da audiência.

"Nós temos um conjunto de obras da infraestrutura. O açude Lontras, na serra da

Ibiapaba, que vai poder fazer uma outra fronteira agrícola ali em Ipueiras. Nós temos um

conjunto de obras que estamos tratando com o governo federal. Fiquei muito feliz com a visita da

ministra Nísia (Trindade, da Saúde, na quinta-feira), porque nos garantiu mais de 300 milhões de reais para a saúde do povo cearense. Isso nos garante, por exemplo, abrir o hospital do vale do Jaguaribe, com traumatologia, com porta aberta para a região do Vale, diminuindo a pressão nos hospitais da Capital", afirmou Elmano.

E adicionou sobre o programa da habitação: "Estamos solicitando ao governo federal um projeto grande de habitação para o povo mais pobre do Ceará. Estamos discutindo centenas, milhares de casas, estamos nos reunindo para apresentar os projetos, isso também está na pauta do ministro Rui Costa nessa segunda-feira."