PAC e novos investimentos estarão dentro do PPA, diz secretária de Planejamento

A secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Leany Barreiro Lemos, disse nesta quarta-feira, 12, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na próxima semana o cronograma para a elaboração de um Plano Plurianual (PPA) participativo.

"Estamos fazendo um processo que busca a qualidade do gasto. Vamos priorizar onde há resultados mensuráveis. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e novos investimentos estarão dentro do PPA com priorização", afirmou, afirmou, em participação no Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

