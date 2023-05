Lula compara Bolsonaro a 'praga de gafanhotos': 'Agora está em casa com rabinho preso'

O presidente Lula (PT) comparou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) a uma praga de gafanhoto, em discurso do anúncio do programa federal de Escolas de Tempo Integral, nesta sexta-feira, 12, no Centro de Eventos do Ceará.

“Nos últimos quatro anos parece que uma praga de gafanhoto passou por esse país e conseguiu destruir um monte de coisa que estava construída. E eu não quero cuidar apenas da educação e economia, eu quero ajudar a cuidar das pessoas deste país. De cada trabalhador, de toda mulher, homem e criança”, disse.

Ele também falou dos ataques e mentiras durante a campanha eleitoral e mencionou que o antigo governo dizia estar combatendo a corrupção. “Nós vamos ver o que é corrupção agora com a turma dele”, completou.

"Agora está dentro de casa com o 'rabinho' preso. Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade do presidente da República numa pandemia, matando 700 mil pessoas e ele falsificou o cartão de vacina”, disse.

Após assinar o programa, Lula lembrou que o governo federal ainda não fez muita coisa em quatro meses, mas está apenas colocando os tijolos no lugar para fazer a partir de agora. “Não existe na história da humanidade, nenhum país, que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação”, afirmou.