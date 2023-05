Elmano entrega Medalha Abolição a quatro personalidades do Ceará

A medalha é a mais alta honraria do Estado concedida a personalidades de destaque nas mais diversas áreas e que contribuem para o desenvolvimento social do Ceará

Quatro personalidades cearenses receberam nesta sexta-feira, 19, a Medalha Abolição, a mais alta honraria do Estado, feita em alusão à Data Magna. Os homenageados foram o ex-deputado estadual Eudoro Santana, o arcebispo de Fortaleza, Dom José Aparecido Tosi Marques, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho Katia Magalhães Arruda e o fundador e presidente do Grupo Aço Cearense, Vilmar Ferreira.

O governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou a ligação entre os homenageados e o título da medalha que faz referência ao pioneirismo do Ceará em abolir a escravatura. Segundo o gestor, os escolhidos atuam em campo diferentes por justiça social.

"As pessoas escolhidas têm uma coerência muito grande com a nossa Medalha Abolição. São todas pessoas que buscam com muita justiça, nas várias áreas que cada um deles", disse Elmano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador destacou particularmente o nome de Eudoro Santana, ex-deputado e também pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Pela história que tem, uma referência política para mim e para sua família e para todos que lutam pro justiça social no Ceará. O que mais anima é sua disposição, sua energia, com 86 anos, de continuar construindo um protejo social no Ceará e no Brasil", ressaltou.

Eudoro é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e foi deputado estadual por 4 mandatos, com atuação na elaboração da Constituição Estadual, no período de redemocratização após a Ditadura Militar.

Camilo destacou a trajetória do ex-deputado, ao mencionar a perseguição política na Ditadura. "Ele viveu e lutou na época da ditadura, sofreu, foi perseguido, foi torturado lutando pela liberdade para que a gente pudesse estar escolhendo nossos representantes. É uma trajetória de sonhos", ressaltou.

A honraria foi entregue também ao arcebispo de Fortaleza, Dom José Aparecido Tosi Marques, natural de São Paulo, mas que recebeu, em 2017, o título de cidadão cearense. O sacerdote deve deixar o cargo em breve e já anunciou o envio da carta de renúncia ao papa Francisco.

Uma das homenageadas foi Katia Magalhães Arruda, doutura em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Em 2008, assumiu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ela também atua como coordenadora da Comissão Nacional da Rede de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados.

Ao lado dela, ganhou a medalha Vilmar Ferreira, fundador e presidente do Grupo Aço Cearense, tida como uma das maiores empresas do setor no país e com atuação na América Latina.