4 ministros de Lula debatem no Ceará propostas para até 2027

O Ceará recebe quatro ministros de Estado nesta sexta-feira, 26. Os ministros Camilo Santana, da Educação; Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, participam ao lado do governador, Elmano de Freitas (PT), da plenária cearense do Plano Plurianual (PPA), promovido pelo Governo Federal. Os encontros serão realizados por todos os estados do país até o dia 10 de julho de 2023. O PPA definirá prioridades do governo federal até o primeiro ano do mandato presidencial seguinte, em 2027.

Tebet explicou que, com as restrições estabelecidas no novo arcabouço fiscal, o PPA irá orientar o que terá recursos garantidos e o que será cortado. "A partir do momento em que o PPA for aprovado e as prioridades da população estiverem no PPA, cabe a nós, ao governo federal, pegar as prioridades da população como as primeiras ações. E as outras ações menos importantes vão cair. Não vai ter recurso às vezes para as outras ações menos relevantes para população", disse a ministra do Planejamento.

"Mas essa é a arte de administrar. Eu brinco sempre, política não é arte de realizar sonhos. É a arte de administrar os sonhos. Cobertor é curto, você vai puxando o cobertor de acordo com as necessidades mais básicas", justificou Simone Tebet, que foi candidata a presidente no ano passado pelo MDB e apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Esta é a segunda rodada dos encontros do PPA, que passarão por Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A plenária tem como objetivo a incorporação de prioridades indicadas pela sociedade civil no PPA 2024-2027.

O ministro Wellington Dias também cumpre agenda no Ceará com outros compromissos. Ele visitou a fábrica do programa Mais Nutrição, na Ceasa de Maracanaú. Em seguida, foi ao Complexo Social Mais Infância XXIII.

Ministros no Ceará

Com a nova leva, chega a 11 o número de ministros que já visitaram o Ceará, além do próprio presidente Lula (PT) nestes cinco meses de 2023. Na última semana, o Estado recebeu três titulares do Governo Federal, foram elas: Anielle Franco, da Igualdade Racial, Nísia Trindade, da Saúde, Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas.

Anteriormente passaram pelo Ceará os ministros Margareth Menezes, Cultura, Ana Moser, Esporte, Alexandre Silveira, Minas e Energia, Flávio Dino da Justiça, Rui Costa da Casa Civil, além de Camilo Santana, ex-governador e senador eleito.



Colaborou Júlia Duarte