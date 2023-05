Ceará recebe três ministras, uma semana após visita de Lula

Uma semana após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), três ministras cumprem agenda no Ceará. Nesta quinta-feira, 18, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, e Nisia Trindade, da Saúde, participam de eventos em parceria com pasta do secretariado estadual.

Com as três, chega a oito o número de ministros do Governo Federal que cumpriram agendas oficiais no Ceará em cinco meses de mandato. A primeira foi a titular da Cultura, Margareth Menezes, seguida de Camilo Santana (PT), da Educação, ex-governador e eleito senador pelo Ceará. Ana Moser, titular do Esporte, e Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, também já estiveram no Estado. Da Justiça, Flávio Dino (PSB) também visitou o Ceará, com reunião com o governador Elmano de Freitas (PT) e anúncio de investimentos.

Na última sexta-feira, 12, Lula esteve no Ceará pela primeira vez como presidente em seu terceiro mandato e trouxe ainda o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e Camilo. A vinda reforçou a imagem do cearense como figura central na articulação petista no Ceará, com a visita ao Cariri, berço de Camilo.

Ministras no Ceará

Anielle Franco e o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo, Yuri Silva, estão em Fortaleza para o primeiro encontro da Caravana Participativa para construção do Plano Juventude Negra Viva. Durante os encontros, que vão ocorrer em todas as unidades federativas do Brasil, movimentos sociais poderão dar suas contribuições para a elaboração do Plano.

O encontro ocorre no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, às 8h30min, e contará também com a presença da vice-governadora Jade Romero (MDB), e das secretárias da Igualdade Racial, Zelma Madeira, e da Juventude, Adelita Monteiro (Psol). Anielle tem participação prevista para 14 horas.

Já a ministra da Saúde visitará três municípios, de três macrorregiões diferentes. Em São Benedito, na Aldeia Gameleira, a ministra dividirá agenda com a Sonia Guajajara e o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba (PT). A visita acontece para acompanhar do encerramento do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI).

Nisia também encontrará o governador Elmano de Freitas (PT) para visitar duas instalações em Limoeiro do Norte: o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) e a Policlínica Judite Chaves Saraiva.

Após as atividades na região jaguaribana, o governador e a ministra seguem para a entrega de novos espaços do Hospital Infantil Albert Sabin, no bairro Vila União, em Fortaleza.

Serviço

Ministra Anielle Franco

Caravana Participativa – Plano Juventude Negra Viva no Ceará

Data: 18 de maio (quinta-feira)

Horário: 14 horas

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Fortaleza-CE

Ministras Sonia Guajajara e Nisia Trindade

Encerramento do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas

Data: 18 de maio (quinta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Aldeia Gameleira – São Benedito-CE

Ministra Nisia Trindade

Hospital Regional do Vale do Jaguaribe e a Policlínica Judite Chaves Saraiva

Data: 18 de maio (quinta-feira)

Horário: 12 horas

Local: BR-116, km 190, Limoeiro do Norte-CE (no entroncamento com a CE-123)

Entrega da reforma do Centro de Emergência do Hias e da construção do novo Núcleo de Gestão e Atendimento ao Cliente

Data: 18 de maio (quinta-feira)

Horário: 16h30min

Local: Rua Tertuliano Sales, 544 – Vila União, Fortaleza-CE