Ministra Nísia Trindade destina mais de R$ 300 milhões para a Saúde do Ceará

R$136 milhões serão destinados ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Investimento também contempla atendimento oncológico, diminuição da fila de cirurgias eletivas e custeio de policlínicas regionais

Em visita ao Ceará, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou mais de R$ 333,6 milhões para a Saúde do Estado. Do montante, R$136 milhões serão destinados a ampliação do atendimento no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ). Valores também serão direcionados ao atendimento oncológico, realização de cirurgias eletivas e custeio de policlínicas regionais.

Ao lado do governador Elmano de Freitas e da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, a ministra visitou o HRVJ e a Policlínica Judite Chaves Saraiva, ambos em Limoeiro do Norte, na manhã dessa quinta-feira, 18. Durante a tarde, Nísia participou da entrega do Centro de Emergência e do novo Núcleo de Gestão e Atendimento ao Cliente (NGAC) do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). A emergência da unidade inclui um novo setor de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Infantil com 16 leitos (14 padrões e 2 de isolamento).

Na ocasião, a titular do MS assinou três portarias destinando os valores para o Ceará. Veja detalhamento:

R$ 126,6 milhões para Assistência de Alta Complexidade em Oncologia



R$ 52,9 milhões a ser incorporado ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) do Ceará e de Fortaleza



R$ 154,1 milhões, sendo R$ 136 milhões para Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) e R$18 milhões para 22 policlínicas regionais

A destinação de parte do investimento ao custeio de policlínicas é um reconhecimento do papel dessas unidades. "Uma das portarias que assinamos é de alta complexidade envolvendo nove hospitais na área de oncologia. Por fim, não menos importante, uma portaria destinando recursos para a ampliação do teto MAC em Fortaleza, que envolve o custeio de quatro policlínicas e nove equipamentos hospitalares", detalhou a ministra.

Após a visita a unidades de saúde cearenses, a ministra elogiou o modelo de regionalização criado no Estado, com hospitais regionais e policlínicas, e afirmou que a diretriz é "referência nacional". Nísia disse que o Ceará foi "precursor" e "ainda vai inspirar muitos trabalhos".

Conforme o governador Elmano de Freitas, a visita da ministra representa a parceria do Governo Estadual e Federal. Segundo ele, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe ofertará uma "emergência de porta aberta" para a população da região, diminuindo a pressão para Fortaleza.

"A disponibilização de recursos para ampliarmos o tratamento contra o câncer no Interior do Estado, o que nos permite, portanto, ampliar os serviços de saúde e melhorar a qualidade do serviço", comemorou Elmano.