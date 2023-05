Com Sonia Guajajara, campanha de vacinação dos povos indígenas no CE é encerrada

Sonia Guajajara, titular do Ministério dos Povos Indígenas, celebrou a ação de imunização e defendeu articulação do Governo Federal com estados e municípios

Crédito: Divulgação / Governo do Ceará

Foi realizado o encerramento do Mês da Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI) nesta quinta-feira, 18, no Ceará. Realizado na Aldeia Indígena Gameleira, localizada em São Benedito, o evento contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

A campanha de imunização, que foi iniciada em 19 de abril, foi capitaneada pelo Ministério da Saúde e teve como objetivo principal reverter o cenário de baixos índices de proteção desse segmento populacional em relação a todas as vacinas disponíveis no calendário — dados da pasta apontam que, no ano passado, apenas 53% do público foi vacinado.

Em sua fala, Sonia ressaltou a importância da criação do Ministério dos Povos Indígenas e da ocupação de outros órgãos por mulheres. “O ano de 2023 é um marco na história dos povos indígenas. Conquistamos um ministério, pela primeira vez que temos a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) presidida por uma mulher indígena e agora temos a Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) também comandada por um indígena”, pontuou a titular da pasta.

Sonia também apontou para cooperação realizada pelo Governo Federal com estados e municípios em prol da imunização do público indígena. “Por muito tempo nos olharam como problema. Então, agora iremos construir juntos. Articularemos ações junto aos estados e municípios, porque é na ponta que acontece a política pública”, afirmou.

A previsão inicial estipulada pelo Ministério da Saúde era de que mais de 210 mil doses fossem aplicadas no âmbito do MVPI. A pasta orienta a continuação da imunização mesmo após o final da campanha — dados do Distrito Sanitário Especial dos Indígenas (DSEI) afirmam que, em um período de quatro meses, 92,6% das crianças; 92% das mulheres em idade fértil; e 86,3% dos idosos.

Mesmo sem ter comparecido à cerimônia, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou uma mensagem aos presentes defendendo a importância da proteção conferida pelas vacinas. “Aqui no Ceará somos referência na imunização dos povos indígenas e iremos intensificar essa vacinação para que o nosso povo siga sendo protegido”, apontou.

Na esteira da fala do chefe do Executivo cearense, a secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves, sublinhou que é dever da administração pública dar amparo a todos os segmentos da população.

“Antes de sermos indígenas, somos seres humanos. Estamos vivendo um novo cenário, estamos tendo uma reconstrução política brasileira. Nós, como Estado, temos a delegação de fazer com que nossos povos possam ser atendidos. Poder trazer autoridades das esferas municipais, estaduais e federais para dentro de um território indígena é muito importante”, disse a secretária.

Imunização no Ceará

O Ceará foi considerado como um estado de referência na esfera da campanha de imunização, afirmou o secretário especial da Sesai, Weibe Tapeba — ele também agradeceu os profissionais de saúde pelo serviço prestado às comunidades indígenas.

“Nós levaremos a saúde indígena aonde as comunidades indígenas estão. Essa é a nossa missão. Hoje, gostaria de agradecer, principalmente, aos profissionais de saúde que cruzam essas terras para levar imunização a cada um desses povos. Aqui, no Ceará, o resultado foi muito positivo. A intensificação da imunização levou a cobertura vacinal cearense acima da média da população brasileira”, apontou o secretário.



Segundo a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince), o Estado possui em seu território cerca de 36 mil indígenas, fracionados em 20 povos que povoam 22 terras — estas, situadas em 19 municípios.