Zezinho prefere Evandro candidato a prefeito e diz que situação de Sarto é difícil

Secretário das Cidades e líder maior do Progressistas no Ceará, Zezinho Albuquerque afirmou que o atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ainda no PDT, é o nome de sua preferência para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Ele disse que não se pode ignorar Luizianne Lins (PT), outro nome da coalizão liderada pelo ministro Camilo Santana e pelo governador Elmano de Freitas (ambos do PT) com força eleitoral em Fortaleza.

"Na minha influência, no que eu puder, é o nome que eu gostaria de ver como candidato a prefeito. Também temos a Luizianne que não pode ser de maneira alguma (desconsiderada). É uma ex-prefeita, está aí, segundo uma pesquisa que eu vi há pouco tempo, muito bem também", afirmou Zezinho.

"Então, são pessoas que estão dentro desta coligação, como devem surgir outros nomes também. E a gente vai ver o que a população de Fortaleza deseja", avaliou. Para Zezinho, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), terá dificuldades na busca pela reeleição.



"O que eu vi foi uma pesquisa que foi feita e divulgada pelo Instituto Paraná e vi que a situação não é confortável, a do atual prefeito. Estou falando pelo que eu vi, porque você tem que falar com dados. A gente vê aí que o prefeito não está numa situação muito boa no momento". A pesquisa mostra Capitão Wagner (União Brasil) com 38,1% das intenções de voto, Luizianne com 26,5%, Sarto com 13,9% e André Fernandes (PL) com 3,1%.

Zezinho esteve nesta terça-feira, 16, no Palácio da Abolição para lançamento da maior Parceria Público-Privada (PPP) para universalização de esgotamento sanitário de Fortaleza e mais cinco municípios. Foi o reencontro de Sarto e Elmano após mais de dois meses em que trocaram críticas sobre suas gestões.

Questionado sobre a preferência de aliados como Zezinho, Evandro desconversou, afirmando que acha "normal" e "natural", mas que o foco tem de estar na Assembleia Legislativa. Se chamado a ser o candidato, disse que no "momento certo, oportuno, a gente conversa e dialoga sobre isso".