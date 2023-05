Entre cearenses, até PL e União Brasil dão maioria de votos a Lula no arcabouço

Apesar das críticas em relação à articulação política, até da parte de petista, a bancada do Ceará na Câmara dos Deputados votou em peso pela aprovação do texto-base do arcabouço fiscal, na noite de terça-feira, 23. Foram 18 votos a favor, 3 contra e 1 que não votou.

Até mesmo a bancada do PL, partido de Jair Bolsonaro (PL), deu maioria dos votos no Ceará para a aprovação do projeto mais importante deste governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovado até agora no Poder Legislativo. Foram 3 votos do partido a favor da proposta e 2 contra.

No União Brasil, foram 3 votos a favor e 1 contra. No plano federal, o partido está na base do presidente Lula. Mas, no Ceará, é comandado por Capitão Wagner (União Brasil), que tem postura de oposição. Aliás, o voto contra do partido foi de Dayany Bittencourt, esposa de Wagner. O partido no Ceará emplacou a indicação do ex-deputado bolsonarista Heitor Freire para diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no Governo Federal.

Os votos da bancada cearense:

AJ Albuquerque (Progressistas): não votou

André Fernandes (PL): votou não

André Figueiredo (PDT): votou sim

Célio Studart (PSD): votou sim

Danilo Forte (União Brasil): votou sim

Dayany Bittencourt (União Brasil): votou não

Domingos Neto (PSD): votou sim

Jaziel Pereira (PL): votou não

Eduardo Bismarck (PDT): votou sim

Eunício Oliveira (MDB): votou sim

Fernanda Pessoa (União Brasil): votou sim

Idilvan Alencar (PDT): votou sim

José Airton (PT): votou sim

José Guimarães (PT): votou sim

Júnior Mano (PL): votou sim

Leônidas Cristino (PDT): votou sim

Luiz Gastão (PSD): votou sim

Luizianne Lins (PT): votou sim

Matheus Noronha (PL): votou sim

Mauro Filho (PDT): votou sim

Moses Rodrigues (União Brasil): votou sim

Yury do Paredão (PL): votou sim

Placar nacional

Nacionalmente, o PL deu 30 votos a favor do arcabouço e 60 contra.

No União Brasil, foram 50 votos pela aprovação e 7 contrários.

Dos partidos que votaram integralmente contra o arcabouço, dois são governistas: Psol e Rede, que formam federação. A Rede tem apenas um federal em exercício.

Também votou integralmente contra o Novo, que tem 3 deputados.