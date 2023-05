Custódio se reúne com Elmano, à espera de ser confirmado reitor da UFC

Com expectativa de ser confirmado reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), o professor de Filosofia Custódio Almeida se reuniu na manhã desta sexta-feira, 19, com o governador Elmano de Freitas (PT). Custódio deverá ser nomeado reitor pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A vide de Custódio, Diana Azevedo, participou da reunião.

O professor foi primeiro colocado na consulta à comunidade acadêmica da UFC sobre quem deve ser o novo reitor, com 83,11% dos votos. Com o resultado, a segunda colocada, professora Elizabeth Daher, pediu para o nome ser retirado da lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação (MEC).

Como é obrigatória a apresentação de três nomes para a escolha do presidente, o Conselho Universitário (Consuni) da UFC indicou para completarem a lista tríplice, ao lado de Custódio, o professor do Departamento de Cirurgia, Paulo Roberto, e o professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, Francisco de Assis de Souza Filho. Porém, a presença de Paulo Roberto e Assis é considerada formalidade e a expectativa é da confirmação de Custódio por Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Preterido por Bolsonaro

Em 2019, Custódio já havia sido o mais votado em consulta entre a comunidade universitária, com 34,7%. Ele foi o primeiro na lista tríplice. Porém, o governo Jair Bolsonaro (PL) indicou o terceiro colocado na disputa, Cândido Albuquerque, que teve 4,61% entre a comunidade universitária.