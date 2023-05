Prefeitura: Elmano nega ter dito que Luizianne voltará e diz que não manifestará preferência agora

O governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), afirmou que não disse que a deputada federal Luizianne Lins (PT) haveria de voltar à Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 19, ele respondeu ao O POVO que, naquela ocasião, afirmou sentir saudade do período em que a administração municipal olhava para mais os pobres, como nos tempos da amiga e aliada, a quem serviu como secretário de Educação, entre 2011 e 2012.

"Eu disse que eu queria que voltasse o tempo em que os pobres fossem a prioridade da Prefeitura de Fortaleza. Evidentemente, o governo da Luizianne priorizou os mais pobres da cidade e eu tenho

muito orgulho de ter feito parte. O que eu não tenho, nesse momento, é que dar nenhuma manifestação

de preferência. Eu não estou nem querendo discutir o processo eleitoral da 2024, porque eu acho muito

cedo", afirmou o governador.

Volta de Luizianne



Já em evento no último dia 6 de maio, no Centro de Eventos, o governador afirmou: "Saudar a minha querida deputada e ex-prefeita dessa cidade, do povo mais humilde dessa terra, nossa querida deputada e ex-prefeita Luizianne de Oliveira Lins, a quem tive muito orgulho de servir como secretário, ela como prefeita, que aqui fez moradia, reforma da casa, entrega do papel da casa, fardamento das crianças, passagem congelada dos ônibus. Mas há de voltar para que a gente possa ter melhores dias em Fortaleza".

