André Figueiredo diz que jogadores serão convocados a depor na CPI das apostas

O deputado federal André Figueiredo (PDT), 1º vice-presidente da CPI das apostas esportivas que investigará a manipulação dos resultados de campeonatos esportivos, disse que atletas, clubes, árbitros e casas de aposta serão ouvidos na investigação. Ele foi entrevistado pelo programa O POVO News nessa quinta-feira, 18.

"Nós vemos atletas, apostadores, se vendo na condição de verdadeiros algozes do futebol brasileiro, porque são escândalos que essa CPI vai ter a obrigação de identificar, nós vamos fazer oitivas de clubes, de atletas, de árbitros, de casas de aposta para que nós possamos realmente desvendar todo esse esquema criminoso que, infelizmente, se enraizou no futebol brasileiro, cearense, baiano, goiano, enfim, em todos os campeonatos regionais", pontuou.

Figueiredo afirma que a CPI, até há pouco tempo, não era considerada tão relevante, mas as revelações de esquemas de manipulação nas últimas semanas mudaram o cenário.

Figueiredo afirmou que serão convocados para depor todos os jogadores que foram denunciados, além de outros integrantes do esquema que também são alvo de investigação por parte do Ministério Público.

O deputado relatou durante a entrevista que visitou a Federação Cearense de Futebol para discutir com o presidente Mauro Carmélio sobre as investigações que a instituição e o Ministério Público do Ceará (MPCE) realizam sobre o assunto.

"A ideia é que nós possamos fazer audiências públicas nos estados e nós conseguimos, evidentemente, dar um basta em todo esse esquema criminoso que em vários outros países já está sendo barrado", disse o deputado.

"Um atleta que levou um cartão amarelo não pode ter uma gradação de pena daquele que fez um gol contra. Ambos são crimes, ambos estão ludibriando a boa-fé do torcedor. Sendo materializada, nós temos a participação daquele atleta, daquele árbitro e daquele dirigente, logo, estes têm de ser banidos do

futebol para que nós possamos realmente ter seriedade nas competições esportivas", relatou.

André Figueiredo mencionou entre jogadores que serão chamados para depor Eduardo Bauermann, zagueiro dos Santos, Richard Coelho, ex-volante do Ceará, e Nino Paraíba, ex-América-MG, que também foram denunciados por manipulação. Figueiredo afirmou que a regra inicial vai ser ouvir os membros que já são alvos de investigação por parte do MP.