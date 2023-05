Rodrigo Maia diz no Ceará que eleição do Lula salvou a democracia

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB), afirmou que a democracia foi salva pela eleição de 2022 com a vitória do presidente Lula (PT). "Com a democracia salva na eleição de 2022 com a vitória do presidente Lula, nos dá o direito de estar aqui falando, elogiando, criticando, dando a nossa opinião, isso é muito importante", disse em evento do partido Republicanos nesta sexta-feira, 19, em Fortaleza.

Maia ainda afirmou ao O POVO que, apesar de alguns problemas, considera que a articulação do governo Lula no Congresso Nacional está indo bem. "É difícil todo início de governo, não é uma questão simples. O parlamento com tantos partidos, um presidente da Câmara que foi aliado do ex-presidente da República (Jair Bolsonaro), mas as coisas vão se alinhando".

Atualmente, Rodrigo Maia é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e disse estar gostando do que tem ouvido de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara. Mais considera que cabe ao governo e ao comando da Câmara e Senado organizar a relação para que se possa ter mais tranquilidade e menos sobressalto na tramitação da agenda do país nos próximos meses.

Elogios ao Republicanos

No evento em que prestigiou a posse de Chiquinho Feitosa na presidência do Republicanos no Ceará, Maia fez elogios à sigla por representar o campo da direita. " Talvez nos últimos anos tenha sido partido que conseguiu se organizar com uma agenda correta, conservadora, de direita, liberal na economia, mas mais do que tudo isso, um partido que conseguiu construir uma unidade".

Ele ainda completou dizendo que por causa do fim do Democratas (DEM), que se fundiu ao PSL no União Brasil, e com o enfraquecimento do PSDB, se não fosse pelo Republicanos, o campo da direita teria ficado "órfão".