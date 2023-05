Com quatro cearenses, veja quem participará da CPMI dos atos golpistas

A menos de uma semana para ter a primeira reunião, marcada no dia 25 de maio, a composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos do 8 de janeiro está praticamente definida. Nesta sexta-feira, 19, mais um bloco parlamentar fez indicações e apenas há apenas três vagas a serem preenchidas.

Conforme as indicações até agora, três cearenses serão titulares do colegiado: os senadores Cid Gomes (PDT), pelo maior bloco do Senado, e Eduardo Girão (Novo), pelo bloco Vanguardista, além do deputado André Fernandes (PL), indicado pelo PL. A legenda, inclusive, pretende lançar Fernandes para presidente do colegiado. Ele foi autor do requerimento de instalação da comissão. Porém, a expectativa é de que o posto seja ocupado por um governista, já que a maioria indicada faz parte da base do governo Lula (PT).

Entre os suplentes, há ainda a senadora cearense Augusta Brito (PT). Os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que são congressistas também foram indicados: o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O ex-presidente é mencionado no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura responsabilidades pelos ataques do dia 8 de janeiro.

A comissão terá 32 senadores e 32 deputados entre titulares e suplentes. Há duas vagas abertas no Senado, a principio do MDB, enquanto o maior bloco da Câmara dos Deputados, formado por partidos como União Brasil, Progressistas, Federação PSDB-Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriotas, também tem mais um assento a preencher.



Veja como está a composição

Senadores titulares

Bloco Parlamentar Democracia (UNIÃO, MDB, PODEMOS, PDT, PSDB)



Soraya Thronicke (UNIÃO/MS)

Davi Alcolumbre (UNIÃO/AP)

Marcos do Val (PODEMOS/ES)

Cid Gomes (PDT/CE)

Duas vagas em aberto

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Rede, PT, PSB, PSD)

Eliziane Gama (PSD/MA)

Omar Aziz (PSD/AM)

Otto Alencar (PSD/BA)

Fabiano Contarato (PT/ES)

Rogério Carvalho (PT/SE)

Ana Paula Lobato (PSB/MA)

Bloco Parlamentar Vanguarda (PL, Novo)

Eduardo Girão (NOVO/CE)

Magno Malta (PL/ES) - 869

Bloco Parlamentar Aliança (Progressistas, Republicanos)

Esperidião Amin (PP/SC)

Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)

Deputados titulares

Bloco União Brasil, Progressistas, Federação PSDB-Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriotas

Arthur Oliveira Maia (UNIÃO/BA)

Duarte (PSB/MA)

Carlos Sampaio (PSDB/SP)

Duda Salabert (PDT/MG)

VAGO

Bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC

Paulo Magalhães (PSD/BA)

Rafael Brito (MDB/AL)

Aluisio Mendes (REPUBLICANOS/MA)

Rodrigo Gambale (PODEMOS/SP)

PL

André Fernandes (PL/CE)

Delegado Ramagem (PL/RJ)

Filipe Barros (PL/PR)

PCdoB, PT, PV

Rubens Pereira Júnior (PT/MA)

Rogério Correia (PT/MG)

Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Psol/REDE

Erika Hilton (PSOL/SP)