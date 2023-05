Augusta Brito sobre CPMI: "Irá esclarecer muito do que aconteceu"

A senadora do Ceará Augusta Brito (PT) disse estar com as melhores expectativas para a comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, prevista para começar na próxima quinta-feira, 25, às 9 horas. “Acreditamos que essa CPMI irá esclarecer muito do que aconteceu no dia da tentativa do golpe, uma invasão antidemocrática”, afirmou ao O POVO.

Ela destacou que o papel e vontade é fortalecer ainda mais a democracia do país e do Ceará. “Vamos estar com muita responsabilidade e dedicação”, declarou.

Augusta Brito atuará no colegiado como suplente do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, formado pelos partidos REDE, PT, PSB e PSD. Além dela, outros três parlamentares cearenses participarão da comissão, mas como titulares.

O senador Cid Gomes (PDT) participará como titular pelo maior bloco do Senado Federal, formado por União Brasil, MDB, Podemos, PDT e PSDB. Já pelo Bloco Parlamentar Vanguarda, formado por PL e Novo, os deputados federais André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo) representarão o Ceará.