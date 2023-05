André Fernandes e Eduardo Bolsonaro são indicados para CPMI dos atos golpistas

O deputado federal cearense André Fernandes é um dos indicados do Partido Liberal (PL) para integrar a comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro. Além dele, o partido indicou Eduardo Bolsonaro (SP) e o Delegado Alexandre Ramagem (RJ) como titulares do colegiado. Os suplentes são Nikolas Ferreira (MG), Marco Feliciano (SP) e Filipe Barros (PR).

O colegiado terá 32 integrantes, sendo 16 deputados e 16 senadores. O governo Lula (PT) avalia ter cerca de 21 aliados, além de ter a presidência e a relatoria.

Fernandes publicou o nome dos escolhidos pelo PL nas redes sociais.

O deputado federal cearense foi autor do pedido de instalação da CPMI. Ele é cotado para disputar a presidência do colegiado.

Fernandes é alvo de inquérito por suspeita de ter incitado os atos golpistas. Ele fez publicações tanto antes, chamando as pessoas a participarem da manifestação marcada para aquele dia, quanto durante a depredação dos três poderes, nas quais debochava da destruição promovida pelos manifestantes golpistas.

A CPMI foi criada em 26 de abril pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após mais de dois meses de pressões.

O governo Lula, em princípio, era contra a CPMI, mas mudou de posição após a divulgação de imagens do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto durante os ataques. As imagens levaram à queda do ministro, primeiro a deixar o atual governo Lula.