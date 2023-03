Senado define comissões e Augusta diz estar otimista em conseguir espaço

A senadora em exercício Augusta Brito (PT), primeira suplente do ministro da Educação (MEC) Camilo Santana (PT), informou que está marcada para esta terça-feira, 28, reunião no Senado Federal para definir espaços nas comissões permanentes. Segundo ela, "dessa semana não passa" a definição.

Augusta ainda disse estar otimista em relação ao lugar que vai ocupar no Senado. Ela acredita que conseguirá espaço na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) ou na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), as duas mais importantes da Casa.

“Continuo naquela mesma história, repeti o pedido, reforcei o pedido, pedi para participar daquelas comissões e estou acreditando que pode dar certo, estou otimista". Ela afirma que nesta terça deve ter sinalização concreta. "Dessa semana não passa” acrescentou.

Ainda em janeiro, a senadora afirmou que, mesmo antes de assumir o mandato, participou de reuniões com a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal para discutir o espaço como senadora. Já naquela época, ela disse que já reivindica uma vaga na CCJ.

As comissões parlamentares permanentes deverão ser definidas durante esta semana, com a definição dos comandos das comissões pelas lideranças do Senado, em reunião prevista para esta terça-feira, 28, na Presidência da Casa.

“Amanhã (terça) vai ser a reunião que vai definir, eu acredito que definitivamente logo quais são os espaços, tem a definição de qual espaço eu vou ocupar da comissão, vou participar, lógico que eu pedi para participar da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), estamos lá na luta”, declarou.

Augusta é primeira suplente do senador eleito Camilo Santana (PT), que foi empossado como ministro da Educação. O mandato de senadora é o primeiro em âmbito federal que a ex-deputada estadual exerce.

“Eu entendo que lá, com certeza, é uma coisa bem mais ampla, que precisa também de uma dedicação maior. Eu estou totalmente disposta a estudar e entender como funciona o Senado para que eu possa, verdadeiramente, fazer um mandato bem atuante, seja ele por qual período for", afirmou Augusta no mês passado.

Augusta participou nesta segunda da sessão solene na Assembleia Legislativa em celebração dos 91 anos do voto feminino no Brasil.

