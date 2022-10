Marta Gonçalves pede que militantes visitem "inimigos" em busca de votos para Bolsonaro

Deputada estadual eleita com maior votação de uma candidata no Ceará, Marta Gonçalves (PL) pediu que militantes do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Eusébio, visitem a “casa dos inimigos” em busca de votos para o candidato à reeleição. A fala ocorreu durante inauguração do comitê do candidato à reeleição no município, na noite desta segunda-feira, 17.

Durante discurso, Marta convocou os apoiadores a iniciarem uma mobilização “casa a casa” para convencer pessoas que votaram no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a mudar de posição. “Temos que começar na casa da família, conversar com os amigos, vizinhos… e com os nossos inimigos, por que não?” iniciou.



“Esse [o inimigo] é que a gente tem que ir com calma e sentar na cadeira, e mostrar para ele tudo aquilo de bom que poderá vir para o nosso Brasil, para o nosso Ceará e para o nosso Eusébio”, continuou a deputada eleita.



“A gente só tem que sair dessa casa quando a gente olhar para essa pessoa e ela ter a certeza do que é o melhor para o nosso município. E eu conto com todos vocês”, completou.



Esposa do presidente estadual do PL e prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, Marta saiu das urnas nas eleições deste ano como a deputada estadual mais votada da história do Ceará, com 112.787 votos.



Na inauguração do comitê, ela comandou a militância diante da ausência do marido, que viajou ao Interior para participar da caravana pró-Bolsonaro ao lado do deputado estadual eleito, Carmelo Neto (PL), e dos senadores eleitos Rogério Marinho (PL/RN) e Marcos Pontes (PL/SP), ex-ministros do Desenvolvimento Regional e da Ciência e Tecnologia, respectivamente.



Um vídeo gravado por Acilon, contudo, foi exibido em um telão antes do discurso da esposa. Na gravação, o prefeito destacou investimentos realizados pelo Governo Federal no município a partir da segunda metade do governo Bolsonaro.



“O Eusébio recebeu, nos últimos dois anos, um dos maiores investimentos em infraestrutura e você está vendo, todo dia, em obras que são feitas no nosso município e isso precisa continuar”, afirmou, citando como exemplos a construção de escolas e postos de Saúde.



Gonçalves encerrou o vídeo pedindo a apoiadores que saiam a campo em busca de mais militantes dispostos a trabalhar voluntariamente pela reeleição do presidente. “Eu conto com vocês para trazerem, no mínimo, dez militantes voluntários para visitar as ruas e visitar as casas”, disse.



Mesmo apoiado pelo prefeito, Jair Bolsonaro ficou atrás de Lula na votação do primeiro turno em Eusébio. O ex-presidente conseguiu 53,06% (21.790 votos) dos votos válidos, contra 38,30% (15.728 votos) do atual. O desempenho de Bolsonaro no município, entretanto, foi o terceiro melhor no Ceará. Proporcionalmente, ele obteve maiores percentuais apenas em Morrinhos (42,55%) e Marco (41,36%).

Sobre o assunto Lula: Família Bolsonaro representa sentimento raivoso da direita internacional

Pesquisa Ipec: Lula 50%, Bolsonaro 43% no 2º turno

Wagner indica disputar Prefeitura em 2024 e diz que RC integrará oposição ao PT

"Proteção necessária", diz Amoêdo ao justificar voto em Lula no 2º turno

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags