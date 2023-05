Lula visita Ceará: veja ao vivo a transmissão da agenda do presidente

Presidente Lula anunciará projetos da área de educação, ao lado do ministro Camilo Santana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 12 de maio (12/05), para a primeira visita ao Ceará neste terceiro mandato. Lula cumpre agenda em Fortaleza, na manhã desta sexta, e no município de Crato, a 502,3 km da Capital, durante a tarde. Os compromissos têm significativo peso político para o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Assista ao vivo às transmissões oficiais da visita de Lula:

Visita a escola

Alunos da EEMTI Johnson em visita do presidente Lula Crédito: Fernanda Barros

O primeiro compromisso de Lula em Fortaleza é a visita à Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. O presidente chegou pouco antes de 11 horas para visitar salas de conteúdos eletivos e assistirá parte de aulão preparatório para o Enem, parceria da Secretaria da Educação do Estado (Seduc) com a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Escolas de Tempo Integral

Estudantes aguardam no Centro de Eventos do Ceará pela chegada de Lula Crédito: Júlia Duarte / O POVO

Em seguida, o presidente irá ao Centro de Eventos do Ceará, onde anunciará o programa Escolas de Tempo Integral. Camilo Santana fará o anúncio ao lado de Lula.

Obras na educação

Na tarde desta sexta, Lula irá ao Crato, no Cariri, terra de Camilo, para anunciar o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica. O presidente e o ministro da Educação devem estar no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, a partir das 15h30min.



Antes, haverá visita ao Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira.

Serviço

Fortaleza

Visita à EEMTI Johnson

Horário: 10h30min

Endereço: Rua Gontran Giffoni, 461 – Luciano Cavalcante, Fortaleza

Anúncio do Programa Escolas em Tempo Integral

Horário: 11h30min

Endereço: Centro de Eventos do Ceará – pavilhão Leste – portões E e D (Avenida Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza)

Cariri



Visita ao Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira

Horário: 14h30min

Endereço: Rua Pereira Filgueiras, 208 – Alto da Penha, Crato

Anúncio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica

Horário: 15h30min

Endereço: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti (Rua Ruy Barbosa, s/n – Pimenta, Crato)