André Fernandes diz que eleitor de direita acha Capitão Wagner 'traíra'

O deputado federal André Fernandes (PL) disse que disputará a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024 caso seja escolhido pelo partido. Em possível desenho eleitoral, o parlamentar poderia enfrentar o ex-deputado federal e hoje secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), que, segundo Fernandes, é alvo de críticas entre a direita na capital.

"Se o povo da direita lá (de Fortaleza) hoje está dizendo abertamente: 'André, a gente quer que tu se candidate. Capitão Wagner é um 'traira', foi contra o Bolsonaro, é antiarmamentista, está se juntando ao lado dos Ferreira Gomes, está fazendo parceria com o PDT, está sendo populista'… Então a gente tem que dar uma opção. Vamos aguardar para ver o que acontece", disse em entrevista nesta quinta-feira, 11, ao ao Programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

Segundo ele, concorrer à Prefeitura será decisão do partido. "Não é uma decisão que vai ser minha. Eu sei que é um problema grande, ser gestor de uma prefeitura é um problema enorme, seu CPF nunca mais será o mesmo".

Ele prossegue: "Se for eu (o escolhido do partido), sim (será candidato). Se não for, eu vou apoiar o candidato do PL e ponto final. Se for eu, eu vou pra cima”, ressaltou. Nacionalmente, o PL defende que a legenda lance candidaturas próprias nas eleições municipais de 2024.