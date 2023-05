Flávio Bolsonaro é multado em R$ 5 mil por associar Lula a demônio

O senador e o vereador Rômulo Quintino publicaram em suas redes sociais que Lula teria proferido a frase: "Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim".

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por disseminar notícias falsas (fake news) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O valor é de R$ 5 mil.

A penalidade se deu após um caso ocorrido em fevereiro de 2022. Na ocasião, o senador e o vereador de Cascavel (PR) Rômulo Quintino publicaram nas redes sociais que Lula teria proferido a frase: “Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim”.

O Partido dos Trabalhadores (PT) acionou a Justiça Eleitoral alegando que os políticos teriam colaborado com a divulgação da mentira.

Maria Claudia Bucchianeri, relatora do caso, rejeitou o processo com o argumento de que o caso não estava relacionado às eleições, principalmente pela distância entre o episódio e o período eleitoral. O processo foi enviado a julgamento no plenário virtual.

O presidente do STF, Alexandre de Moraes, abriu divergência e votou para que fosse aplicada multa contra Flávio Bolsonaro e Quintino, por propaganda eleitoral negativa. Foi determinado também que o conteúdo fosse excluído imediatamente das redes sociais.

A decisão do ministro foi seguida pela maioria do plenário do TSE.