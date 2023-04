Piso da enfermagem: Congresso aprova dinheiro para pagar reajuste

Texto segue para sanção do presidente Lula. Apenas a bancada do Partido Novo foi contra a aprovação do piso

Deputados e senadores aprovaram o projeto de lei que estabelece as fontes de recursos tanto para pagar o Piso Salarial da Enfermagem, nesta quarta-feira, 26. Com a aprovação no Congresso Nacional, o texto é encaminhado para sanção presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os beneficiários do reajuste são enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, que passarão a receber os valores a seguir:

Enfermeiros – R$ 4.750

Técnicos de enfermagem – R$ 3.325

Auxiliares de enfermagem – R$ 2.375

Parteiras – R$ 2.375

Serão R$ 7,3 bilhões de crédito destinados ao pagamento do piso salarial, segundo o estabelecido pelo Projeto de Lei do Congresso Nacional 5/2023. A votação ocorreu de forma simbólica, ou seja, sem contagem de votos. Apenas a bancada do Partido Novo foi contra a aprovação do piso.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente Lula havia assinado o PLN na última terça-feira, 18, mesmo dia em que ocorreria a sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional para votar o Piso Nacional da Enfermagem. A sessão foi adiada para esta quarta-feira, 26.

Sobre o assunto Governo vai retomar programa de reforma agrária

Pacheco lê requerimento e cria CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro

Congresso cria CPMI do Golpe; comissão divide bolsonaristas e lulistas

Com informações do correspondente do O POVO em Brasília João Paulo Biage

Tags