'Enrolam e sacaneiam', diz Zé Airton sobre Guimarães e Padilha, articuladores do PT

Airton abre fogo contra Guimarães e Padilha no momento em que governo acumula reveses no Congresso Nacional

O deputado federal José Airton (PT) não esconde a insatisfação com o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Airton afirma ao O POVO que as dificuldades que o governo tem tido nas Casas Legislativas, Câmara e Senado Federal tem um motivo. Ou, precisamente, dois. É, diz, reflexo da insatisfação dos parlamentares com Guimarães e ainda com o ministro José Padilha, secretário de Relações Institucionais da Presidência. São os dois principais articuladores do governo Lula entre os deputados federais.



"Está errado porque enrolam e sacaneiam até os companheiros, como aconteceu comigo e (deputados) de outros estados. O Guimarães só pensa nos interesses dele. Indicou só no Ceará uns 10 cargos, deu um para Luizianne, os outros para bolsonaristas e nós, zero", afirmou o parlamentar de cinco mandatos na Câmara dos Deputados.

"Acho importante, neste momento o Lula articular porque senão será derrotado no parlamento. Acho que Lula deveria trocar seus articuladores". Existe a possibilidade de Lula assumir protagonismo na coordenação política do governo.

Nos últimos dias, o presidente alternou entre "puxão de orelha" e elogio a Padilha. Primeiro, disse que o ministro deve ter no Congresso Nacional mesmo rendimento que teve na criação do "conselhão", colegiado que reúne representantes de setores diversos da sociedade. "Aí vai facilitar muito a vida”, disse Lula. Em Londres, o presidente disse que Padilha é o que há de melhor no País em matéria de articulação política, de modo que não pensa em removê-lo do cargo. Porém, reforçou que acordos precisam ser cumpridos.

O deputado federal Eunício Oliveira, ex-presidente do Congresso Nacional, afirmou ao O POVO que a capacidade de o governo construir entendimentos entre parlamentares em torno de seus próprios interesses é "inexistente".

O líder do MDB do Ceará destacou que a precariedade na área é tamanha a "ponto de o governo perder destaque (do saneamento básico) por maioria simples, nunca vi governo perder destaque que não fosse acordado". Ele, então, reforçou: "Não tem ninguém para conversar, botar a mão no ombro."