União Brasil divulga propagandas com críticas a Elmano e Sarto

O União Brasil Ceará começou a veicular propaganda partidária gratuita no rádio e na TV. Os vídeos trazem críticas ao prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e ao governador Elmano de Freitas (PT).

“Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez, os cearenses foram enganados”, disse o presidente estadual da sigla, Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanaú.

"O povo não quer mais viver de promessas, todos querem o real compromisso dos governantes. E só tem um jeito de mudar isso, participando ativamente da vida política", completa.

Uma das propagandas destaca que Elmano propôs aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais — esta última medida foi revista posteriormente. Já para Sarto, a menção foi à lei que criou a Taxa do Lixo, alvo de críticas de opositores.

A propaganda do partido tem três diferentes peças publicitárias. A mais crítica é protagonizada por Wagner.

Crítica ao feminicídio

Em outro dos vídeos, as deputadas Dayany Bittencourt e Fernanda Pessoa alertam para os casos de violência contra a mulher e feminicídio no Ceará. Elas salientam ser um dos estados com mais assassinatos de mulheres no País.

"Ter o direito de viver. O ir e vir com segurança, e de cuidar do outro com dignidade", aponta Fernanda no vídeo, ao elencar demandas das mulheres.

Em outra das propagandas, menos crítica e mais leve, aparecem diversos parlamentares e líderes do partido e convidam a se filiar a legenda. Os deputados estaduais Sargento Reginauro e Firmo Camurça, os deputados federais Moses Rodrigues, além de Dayany e Fernanda Pessoa, e ainda o vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho, aparecem na peça publicitária.

"Defendemos os interesses daqueles que mais precisam", diz o deputado estadual Felipe Mota. "Estamos sempre atentos e prontos", acrescenta Fernanda Pessoa. "Para agir, impedindo injustiças", finaliza Sargento Reginauro.

Cenário 2024

Em preparação para a corrida das eleições municipais em 2024, Capitão Wagner afirmou ser “tendência natural” a candidatura a prefeito de Fortaleza. O atual prefeito José Sarto (PDT) também colocou-se como pré-candidato à reeleição.

O PT deverá concorrer buscando novamente retomar a prefeitura da capital cearense. A deputada federal Luizianne Lins tem se movimentado em busca de se projetar.



