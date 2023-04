Taxa do Lixo: parlamentares fazem protesto debaixo de chuva contra cobrança

Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27, protesto contra a Taxa do Lixo em Fortaleza. Representantes de sindicatos, estudantes e parlamentares estiveram presentes na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, para protestar contra a aplicação da taxa iniciada neste mês de abril pela gestão do prefeito José Sarto (PDT). A defesa do movimento é pela revogação da cobrança.

Entre os parlamentares presentes estiveram os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, ambos do PT, e os vereadores Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, ambos do Psol, Dr. Vicente, Professora Adriana, ambos do PT, Estrela Barros (Rede) e Ronivaldo Maia (sem partido). A chuva desta manhã não impediu o ato.

Larissa, que foi vereadora da Capital e já fazia campanha contra a taxa, apontou que o ato serviu para “manifestar a insatisfação” popular com mais uma cobrança. A parlamentar disse ainda que falta vontade política para resolver o problema do lixo na cidade. “A cidade está suja e isso não é culpa de não haver taxa. É problema de vontade política, porque há recurso no orçamento suficiente para garantir a coleta e manejo dos resíduos e a eliminação dos pontos de lixo. O que falta é fiscalização e autuação de quem faz o descarte irregular”.

A deputada disse ainda que a população não foi ouvida e questionou a tramitação do projeto que criou a taxa. “Além dessas manifestações, estamos recorrendo ao Judiciário. Já estivemos no Ministérios Público Federal e no Estadual e a perspectiva é que as instituições possam acionar o Judiciário para declarar a inconstitucionalidade dessa lei”, comentou.

Adriana Gerônimo (Psol) diz que a mobilização “vai continuar até a taxa ser revogada”. Sobre as idas ao Ministério Público para questionar a cobrança, revelou que o MP estadual teria dado retorno de que se posicionaria até a próxima sexta-feira 28, sobre a questão. Esperamos que amanhã o povo de Fortaleza amanheça com boas notícias referentes à taxa. Estamos esperançosos de que o MP se manifeste contra (a cobrança)”, pontuou.

Entre os vereadores que participaram do ato desta quinta-feira, Ronivaldo Maia não votou na tramitação da matéria no Legislativo, constando como “ausente” tanto na votação que aprovou a criação da Taxa, quanto na que aprovou as isenções. Outros parlamentares contrários à Taxa e ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não compareceram até o momento em que o O POVO esteve no local.

No local, faixas e fantasias ironizando a taxa e o prefeito Sarto (PDT) também compuseram o cenário da manifestação, que prosseguiu mesmo com a chuva registrada na Capital.

Marta Brandão, presidente do Sindsaúde Ceará, defendeu a revogação da lei que instituiu a Taxa. Ontem cheguei em casa e me surpreendi com o boleto da Taxa e hoje resolvi vir para cá lutar contra mais esse imposto. A população tem que lutar para que essa lei seja revogada”, defende, apontando que manifestações devem continuar nas próximas semanas. Além do Sindsaúde, SindForte, Sindiguardas e outras entidades participaram.



