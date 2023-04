Justiça suspende Telegram no Brasil após plataforma não entregar dados sobre neonazistas

As empresas de telefonia, responsáveis pelas lojas de aplicativos Playstore e App Store, vão receber o ofício pedindo a suspensão imediata ainda na tarde desta quarta-feira, 26

O aplicativo de mensagens Telegram será suspenso em todo o país. A medida foi determinada pela Justiça após a plataforma não entregar à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas no app pedidos pela corporação.

A plataforma foi intimada a entregar os dados após investigação sobre o ataque a uma escola em Aracruz (ES) descobrir a interação do assassino, de 16 anos, com grupos com conteúdos antissemitas na plataforma. O episódio deixou quatro pessoas mortas e outras 12 feridas.

Na última sexta-feira, 21, o Telegram chegou a entregar parte dos dados pedidos pela PF. Porém, a corporação ainda pedia contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista. Sobre os dados, o Telegram não forneceu os números de telefone.

A Justiça determinou ainda a ampliação da multa aplicada ao Telegram por não entregar os dados, de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados.

As empresas de telefonia Vivo, Claro, Tim e Oi e o Google a Apple, responsáveis pelas lojas de aplicativos Playstore e App Store, vão receber o ofício pedindo a suspensão imediata do Telegram ainda na tarde destas quarta-feira, 26.

