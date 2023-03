Secretário de Elmano pede para RC "não usar informações de forma oportunista"

Vladson Viana é secretario do Trabalho do Ceará na gestão de Elmano de Freitas e rebateu críticas do ex-prefeito sobre desemprego

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, rebateu as críticas que a gestão estadual recebeu do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), nesta segunda-feira, 13. O pedetista lamentou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, que apontaram saldo negativo de 3.033 empregos formais no Ceará em janeiro.

O titular usou redes sociais para afirmar que é "característica a desaceleração do mercado de trabalho, em janeiro, especialmente, no setor do comércio". O gestor disse, antes que argumentar, que "cumpria informar" que seria "para deixar mais claro e não usar informações de forma oportunista", tendo mencionado RC anteriormente na publicação.

"Sobre as informações publicadas pelo ex-prefeito @robertoclaudiooficial, cumpre informar que é característica a desaceleração do mercado de trabalho, em janeiro, especialmente, no setor do comércio e, excepcionalmente, com impacto na indústria, devido ao fechamento da Guararapes no início do ano", disse o secretário.

E continua: "Para deixar mais claro e não usar informações de forma oportunista, a Capital, desde 2012, tem registrado saldos negativos em praticamente todos os meses de janeiro, conforme dados do CAGED. Nosso Ceará continuará numa trajetória de oportunidades para os cearenses". Na publicação, ele inclui uma imagem com histórico do saldo de emprego no Estado nos últimos 11 anos, desde 2012 até 2023.



RC tinha destacado, mais cedo, que o resultado foi instigado após o fechamento da fábrica do grupo Guararapes e das atividades da fábrica de calçados Simples Passo, localizada em Irauçuba."No início deste ano, chamei a atenção para o fechamento da Fábrica Gurarapes, em Fortaleza, e de uma fábrica em Irauçuba, como sinais de alerta para o Governo do Ceará, daquilo que deva ser tratado como uma grande prioridade, especialmente nesses tempos de escassez e tantas necessidades do nosso povo, que é o emprego. Disse que era preciso reagir!", escreveu nas redes sociais.

O pedetista, que já oficializou oposição à gestão de Elmano, vem tecendo críticas recorrentes ao governo estadual, como à reforma administrativa. O ex-prefeito defende que o PDT adote posição de independência e libere filiados para fazer oposição "construtiva" e "responsável". Outra ala do partido, que tem à frente o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o senador Cid Gomes, defende a adesão ao governo.

