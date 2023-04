Sarto diz que relação entre PT e PDT tem "dois pesos e quatro medidas"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a reclamar da oposição feita pelo PT à sua gestão na Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que o PDT garante amplo apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa. A relação entre os dois partidos está abalada desde as eleições estaduais de 2022.

"Aqui, uma grande maioria dos deputados (do PDT) se filia à corrente do governador do PT. É interessante que o PT de Fortaleza não se filia à gestão do PDT, então existem dois pesos e quatro medidas nessa relação, que é o que a gente muito modestamente faz essa observação que, como diz o ditado, a mão que dá é a mão que recebe", disse o prefeito nesta quinta-feira, 13, em entrevista à rádio O POVO/CBN.



Nacionalmente, o PDT já decidiu compor a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão acontece após uma série de negociações que resultaram na indicação de Carlos Lupi para o Ministério da Previdência. Nas eleições presidenciais do ano passado, o partido lançou a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, que adotou postura crítica em relação a Lula e o PT.



No Ceará, ainda não há decisão oficial do PDT de aderir ou não à base do governo Elmano. Atual em prol dessa articulação, o governador já nomeou três deputados pedetistas para o secretariado. No entanto, setores importantes do partido ainda resistem à aliança.

É caso do grupo liderado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. Três pedetistas mais próximos ao ex-prefeito, dos 13 que integram a bancada da legenda, fazem oposição ao Executivo estadual: Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o PT é oposição à gestão Sarto. Petistas realizam constantes críticas à gestão e já defendem a tese, inclusive, de que o partido lance candidatura própria na capital para enfrentar uma possível tentativa de reeleição do atual comandante do Palácio do Bispo.



Os ânimos podem ficar ainda mais acirrados após a convenção municipal do PDT em Fortaleza marcada para este sábado, 15, que poderá consolidar a posição de liderança de Roberto Cláudio sobre o partido na Capital. Segundo Sarto, a escolha do seu aliado e ex-candidato ao Governo do Ceará para comandar a sigla "significa a manutenção de um projeto que a gente compreende ser correto".

