Elmano se reúne nesta 2ª com professores para finalizar proposta de reajuste para categoria

A reunião com os profissionais do magistério deve ser um dos últimos compromissos do governador antes da viagem à China

Está marcada para a manhã desta segunda-feira, 10, a reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT), e outros membros do governo, com representantes da categoria dos professores. A pauta principal do encontro é a definição de como deve ser a aplicação do reajuste de 14,95% para os profissionais do magistério. O reajuste no percentual definido pelo Ministério da Educação (MEC) já foi confirmado pelo gestor, mas os detalhes da proposta ainda estão em aberto.



A categoria pede que a porcentagem seja aplicada para docentes da ativa e aposentados, além do que é repercutido na carreira. O encontro deve ser a última etapa para que possa ser enviado o projeto de reajuste para o aval dos deputados na Assembleia Legislativa (Alece). A definição na data é vista como um “ultimato” dado pela categoria ao governo estadual.

"Nós estaremos lá com certeza. Para nós é como um ultimato, fizemos todo o processo de negociação. O governo apresentou uma proposta muito ruim inicialmente, foi rejeitada pela nossa direção. A reunião foi muito tensa, mas chegamos em um ponto de convergência para termos uma saída para o pedido da categoria por meio do sindicato", disse o presidente do Sindicato Apeoc, Anízio Melo.

O sindicalista menciona a última reunião com representantes do governo na última quarta-feira, 5, em que as partes não chegaram a um acordo. "Nós acreditamos no diálogo e que o governador antes de embarcar para a China (em viagem na comitiva que acompanha o presidente Lula) possa resolver o problema que está na sua cozinha, que é doméstico e local, mas tem importância para que o ano letivo transcorra regularmente", afirmou.

Desde o início do ano, o sindicato tem organizado calendário de mobilização da campanha salarial. Em 22 de março, houve protesto que paralisou aulas em pelo menos 14 municípios. Na época, a Secretaria da Educação (Seduc) afirmou que as aulas serão repostas. Uma paralisação para o próximo dia 26 foi anunciada pelos sindicalistas, caso um acordo não seja anunciado.





