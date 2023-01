Piso dos professores em Fortaleza: Gardel diz que Sarto dará reajuste. "Não tenho dúvida"

Professores da rede municipal paralisaram as atividades e cobram da Prefeitura o pagamento do piso estabelecido pelo MEC

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza Gardel Rolim (PDT) afirmou, nesta terça-feira, 31, que tem convicção de que o prefeito José Sarto (PDT) deverá conceder o reajuste no piso dos professores municipais.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o presidente da CMFor falou sobre a greve dos professores e a pressão da categoria que reivindica a atualização no valor do piso.

“A Prefeitura está fazendo as contas para garantir. Não tenho dúvida nenhuma de que será feito. O prefeito Sarto está debruçado sobre o tema. Hoje mesmo tem uma reunião do prefeito com os sindicatos, para que a gente encontre rapidamente uma solução e um caminho financeiro”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vereador também explicou sobre a necessidade de se fazer uma análise antes de conceder o reajuste por considerar que o município vem perdendo recursos ao longo dos anos.

“Eu não tenho dúvida de que o prefeito vai fazer. Eu não posso responder pela Prefeitura, eu digo que tenho convicção porque o prefeito tem um compromisso com a educação. Agora, há uma responsabilidade fiscal que precisa ser devidamente tratada, cuidada. Fortaleza vem perdendo recursos ao longo dos anos e a gente precisa ter muita responsabilidade antes de conceder o piso”, considerou.



A necessidade de uma solução legislativa é, inclusive, um dos pontos mais abordados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a temática. A entidade recomendou cautela aos gestores antes de conceder o reajuste, visto que a medida pode gerar um impacto de R$ 19,4 bilhões aos cofres municipais.

Professores e funcionários da rede pública iniciaram a paralisação das atividades na última sexta-feira, 27, em protesto que cobra o pagamento do piso salarial. O ano letivo dos alunos teria início nesta segunda.

O número de municípios cearenses que já anunciaram atualização na base salarial dos docentes aumentou para 82. Parte das cidades concedeu o reajuste de 14,95% - percentual estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) - enquanto outros municípios arredondaram o valor para 15%. O município de Paraipaba registrou o maior valor, concedendo 16% de aumento no piso salarial.

Sobre o assunto Piso de professores: 66 municípios do Ceará anunciaram reajuste; veja se o seu está incluso

Professores de Fortaleza realizam manifestação por reajuste do piso salarial

Professores de Fortaleza paralisam atividades por reajuste do piso salarial do magistério

Governo do Ceará concederá reajuste do piso dos professores, diz Elmano

Prefeitura empossa 1.882 professores sob protestos do Sindiute por piso salarial

Tags