Prefeito de Caucaia envia aumento de 14,9% no piso dos professores à Câmara

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), anunciou nesta quarta-feira, 18, ter encaminhado para a apreciação da Câmara de Vereadores o projeto de lei que visa estabelecer o novo piso para profissionais do magistério em 2023. O reajuste, anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, representa um aumento de 14,9%, com salário indo a R$ 4.420,55.

"Educação é nossa prioridade. Confirmando essa compromisso, encaminhei hoje à Câmara Municipal, em regime de urgência, um projeto de lei que propõe um aumento de 14,95% para toda a tabela de vencimentos dos professores do nosso município. Dessa forma, continuamos com nosso padrão de sempre pagar valores acima do piso nacional", destaco Valim.

Em 2022, o prefeito também enviou à Câmara de Vereadores um projeto concedendo revisão na remuneração dos servidores públicos efetivos. O texto, já aprovado e sancionado, estipulava um percentual de 13,13%, que deve ser pago de forma retroativa. A mensagem atingiu diversas categorias, inclusive a do magistério.

