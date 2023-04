Por piso nacional, professores se reúnem com Elmano na segunda

Representantes do sindicato Apeoc, que reúne os professores da rede estadual, se reuniram na tarde desta quarta-feira, 5, com o Governo do Estado para debater sobre a concessão do piso nacional do magistério à categoria. Não houve acordo, mas foi definido que, na próxima segunda-feira, 10, representantes da categoria se reunirão com o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária da Educação Eliana Estrela.

É pleiteado pelo sindicato aumento salarial de 14,95%. O valor seria ajustado retroativamente, repercutiria na carreira, sendo estendido também aos professores aposentados. De acordo com o presidente da Apoec, Anizio Melo, o sindicato não aceitou a proposta apresentada pelo Governo, que não atrelava o reajuste à carreira e previa esfacelamento dos 14,95% de aumento.

Conforme Melo, a reunião, que durou mais de três horas, foi “muito dura”, mas, ao final dela, “começou a aparecer avanços”. A expectativa dele é que, na reunião de segunda, haja uma “solução final” para o impasse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós compreendemos a situação nacional ainda de instabilidade econômica, de um governo, local e nacional, que ainda está se organizando”, diz Melo. “Temos governadores e prefeitos questionando a lei do piso, nenhum governador, até agora, aplicou o piso repercutindo para a carreira. Mas nós entendemos que o Ceará tem dado exemplo. Esperamos que o governador Elmano de Freitas não faça o Ceará andar para trás”, afirmou.

“Quem pode definir a tranquilidade do ano letivo ou não é o Governo Estadual do Ceará. Esperamos que, na segunda-feira, o governador, antes de embarcar para a China, possa resolver o problema interno e encontrar uma solução com a categoria”.

Desde o início do ano, o sindicato tem organizado calendário de mobilização da campanha salarial. Em 22 de março último, houve protesto que paralisou aulas em, pelo menos, 14 municípios, conforme divulgou a Apeoc. Uma paralisação para o próximo dia 26 chegou a ser anunciada pelos sindicalistas caso um acordo não seja feito.

Em 16 de janeiro último, o ex-governador do Estado e hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT) anunciou o novo piso salarial do magistério em R$ 4.420,55 — aumento de 14,95% em relação ao piso de 2022, que era de R$ 3.845,63.

Dez dias depois, o governador Elmano afirmou que o Estado garantiria o aumento, mas não foi dada uma data para o reajuste. No último dia 16 de março, Elmano voltou a afirmar que o piso salarial seria concedido, acrescentando que isso ocorreria "nas próximas semanas".

Sobre o assunto Izolda diz que não haverá mudança no ano letivo vigente com suspensão do ensino médio

Passe livre nos ônibus serão implementados ainda este ano, mas sem data definida, diz Elmano

Governo vai liberar R$ 150 milhões para ampliar rondas escolares

Tags