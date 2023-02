Camilo defende lei para regulamentar critério de reajuste de piso dos professores

O ministro anunciou que irá negociar o assunto com prefeitos, governadores, representantes dos professores e com o Congresso Nacional

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), defendeu uma lei para regulamentar o critério de reajuste do piso salarial dos professores. Ele afirmou que irá negociar o assunto com prefeitos, governadores, representantes dos professores e com o Congresso Nacional.

"O Congresso precisa votar uma lei que regulamente o critério de reajuste do piso nacional dos professores. Eu particularmente sou um grande defensor da valorização dos nossos professores do Brasil. Fiz isso enquanto governador do meu estado (Ceará), nos quase oito anos em que fui governador. O presidente Lula também defende. Agora, nós vamos abrir o diálogo", afirmou, ao tomar posse no Senado.

Camilo disse que irá discutir o assunto com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e ainda com governadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), além do Senado e da Câmara dos Deputados. O ministro disse que o objetivo é chegar a um consenso para o piso ser pago.

"Para que a gente possa sentar à mesa e discutir de forma muito transparente a sustentabilidade do critério hoje de reajuste e de que forma podemos construir um consenso que garanta que o piso possa ser pago por todos os 5.570 municípios brasileiros, pelos 27 estados e possa também garantir a valorização dos professores".

