Piso dos professores: Quatro dos dez maiores municípios cearenses anunciaram reajuste

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, no dia 16 de janeiro, o reajuste do piso nacional dos professores da educação básica na rede pública. O ministro Camilo Santana (PT) divulgou que o aumento estabelecido é de 14,95% na base salarial dos docentes — passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. No Ceará, dos 29 municípios que já anunciaram a concessão do reajuste, quatro estão entre os dez mais populosos do estado.

Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, a 20,3 km de Fortaleza e segundo município mais populoso do Ceará, foi uma das primeiras a anunciar o encaminhamento do projeto de aumento para a Câmara. O prefeito Vitor Valim (sem partido) fez o comunicado na quarta-feira, 18, e reafirmou o compromisso de seguir o padrão de remunerar os professores com o valor acima do piso nacional.

Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte, a 489,2 km da capital, também concedeu a atualização na base salarial dos professores. Pelas redes sociais, o prefeito Gledson Bezerra (Podemos) e a secretária de Educação Pergentina Jardim anunciaram o reajuste de 14,95%, seguindo o valor estabelecido pelo MEC.

Iguatu

A Prefeitura de Iguatu, 361,4 km de Fortaleza, anunciou o reajuste de 15% para os professores efetivos da rede municipal, além de conceder o aumento de 9% às demais categorias. Pelas redes sociais, a Prefeitura informou que o projeto será enviado para a Câmara Municipal.

Maranguape

O município de Maranguape - a 26,6 km de Fortaleza - também seguirá o valor de reajuste estabelecido pelo MEC. O prefeito Átila Câmara (Solidariedade) anunciou, durante evento, o aumento de 14,95% na base salarial dos docentes e o projeto deverá ser enviado à Câmara.

Apesar da adesão de grande parte das cidades, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) criticou a decisão do Ministério da Educação e recomendou “cautela” e “prudência” aos gestores municipais enquanto não houver uma solução legislativa para o reajuste. De acordo com a entidade, a medida resultará em impacto de R$ 19,4 bilhões aos cofres municipais.

