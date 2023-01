Piso dos professores: 82 municípios cearenses anunciaram reajuste; veja lista

O número de municípios cearenses que anunciaram o reajusto do piso salarial dos professores subiu para 82. A atualização foi divulgada pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), nesta terça-feira, 31.

A maior parte dos municípios concedeu o percentual de 14,95% estabelecido pelo Ministério da Educação — passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. (MEC). Já 38 cidades decidiram arredondar o valor para 15%. A Prefeitura de Paraipaba concedeu o maior valor de reajuste entre os municípios do Estado, oferecendo o valor de 16% aos professores.

A cidade de Eusébio concedeu um valor um pouco abaixo do estabelecido pelo MEC, decidindo atualizar a base salarial em 14,81%. Os municípios de Maracanaú e Quixadá, que estão entre o dez mais populosos do estado, decidiram anunciar o pagamento do valor parcelado.

A Prefeitura de Fortaleza está entre os municípios que ainda não anunciou o reajuste na base salarial. O prefeito José Sarto (PDT) afirmou que o município está em "estudos avançados" sobre a temática.

Professores e funcionários paralisaram as atividades na última sexta-feira, 27, em protesto que reivindica o pagamento do piso divulgado pelo Ministério da Educação.

Veja a lista atualizada da Fetamce

