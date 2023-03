Presidente da Assembleia pede à PF se há informação sobre relação de deputado cearense com facção

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), encaminhou ao superintendente regional da Polícia Federal do Ceará pedido de informações de evidências ou indícios que apontem envolvimento de deputado estadual ou ex-deputado estadual do Ceará com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Documento atribuído à facção foi apreendido pela Polícia Federal na operação Sequaz, durante diligência no Paraná. A investigação é a mesma que revelou plano contra autoridades, inclusive o ex-juiz e senador senador Sergio Moro (União Brasil-PR). O documento em questão cita políticos e advogados cearenses. Em um dos pontos consta: "Viagem a Fortaleza reunião com o Deputado". O nome do parlamentar não é informado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes