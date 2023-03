Deputado faz ameaça a Janones em sessão da CCJ: "Eu não uso chupeta, uso revólver"

O deputado bolsonarista Alberto Fraga (PL-SE) ameaçou o deputado André Janones (Avante-MG) durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nesta quarta-feira, 29. Ele citou a ofensa proferida por Janones da terça contra o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e afirmou: "Não uso chupeta, uso revólver, pistola".

Janones usou o microfone para dizer que estava sendo ameaçado de morte. Na terça, em outra sessão da comissão, enquanto Nikolas falava, Janones se referiu ao parlamentar como "chupetinha". Em um desses desses momentos, o deputado fala ao mesmo tempo do presidente da comissão, Rui Falcão (PT), dando a impressão que seria o líder do colegiado o autor do xingamento. Janones, no entanto, assumiu ter proferido a ofensa.

Nesta quarta, Alberto Fraga afirmou que vinha "disposto a brigar" com o presidente da comissão e pediu desculpas ao parlamentar. "Já vi que foi um valentão, um covarde, que usou a palavra do senhor. Sou eu que estou falando, não uso chupeta, uso revólver, pistola", disse Fraga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após Janones disse que se sentiu ameaçado, Fraga se levantou e foi em direção ao parlamentar. Outros deputados e assessores que estavam no local seguram Fraga para que não se aproximasse mais. A cena gerou uma confusão e a sessão foi suspensa por uma hora.



Janones assume xingamento, mas nega homofobia

Antes da confusão, Janones tinha confirmado ser o autor da ofensa contra Nikolas. "Ninguém teve coragem de dizer quem foi que chamou o deputado 'chupeta' de 'chupetinha'. Quem usou essa expressão fui eu, e continuarei fazendo", afirmou durante reunião de hoje da CCJ.

Mais cedo, pelas redes sociais, o deputado explicou o uso do termoe negou que tenha sido homofóbico. Segundo ele, oapelido foi dado pelo youtuber Felipe Neto e tem relação com supostas posturas infantis de Nikolas. "É importante explicitar que de fato, o apelido chupeta, até onde sei, não tem qualquer relação com a orientação sexual do deputado bolsonarista. Até ele se eleger representante do sindicato LGBTQIA+ de ontem pra hoje, pra declarar-se vítima de homofobia. O apelido foi dado pelo amigo @felipeneto, uma vez que apesar de ter quase 30 anos de idade, aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia", continuou.



Tags