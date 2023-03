Sarto faz mais do que Roberto Cláudio no 1º mandato, diz presidente da Câmara

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), já manifestou a intenção de disputar a reeleição. Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e aliado do prefeito, o vereador Gardel Rolim (PDT), afirmou que o assunto não foi ainda discutido nas instâncias partidárias do PDT, mas tem a posição sobre o assunto. "Eu acho que o melhor candidato em 2024 é o prefeito Sarto. Isso é minha convicção pessoal", disse, durante visita ao O POVO nesta segunda-feira, 27.

Gardel inclusive traçou o paralelo em relação ao antecessor do atual prefeito, o também pedetista Roberto Cláudio, que foi prefeito de 2013 a 2020. "O prefeito Sarto realiza no seu primeiro ano de mandato, o que está planejado, o que já foi feito e o que vai ser entregue, mais do que o prefeito Roberto Cláudio entregou no primeiro governo".



Ele destaca o fato de a Prefeitura cumprir com os compromissos da campanha eleitoral. "Vem fazendo uma gestão realizadora, vem entregando as obras que prometeu. O prefeito Sarto já cumpriu praticamente 70% do que foi prometido na campanha. Inclusive aponta pra novos investimentos e tudo isso é é a razão de existir desse governo. É ser realizador", aponta o presidente da Câmara.

Críticas de pedetistas

No comando do Legislativo, Gardel convive com as tensões dentro da bancada do PDT, na qual dois vereadores hoje fazem oposição ao prefeito do próprio partido. São os casos da Enfermeira Ana Paula e de Júlio Brizzi. Sobre se acredita na permanência de ambos no PDT, Gardel afirmou: "É precoce dizer isso agora".

Ele considera naturais as divergências internas, em função da mudança do cenário no Estado após as últimas eleições. "Nós estamos passando por uma reorganização das forças políticas no Ceará. Quem acompanha um pouco mais a história política sabe que o Ceará é governado por grandes entendimentos. Pelo menos há 50, 60 anos, e nós estamos vivendo agora um fim de um entendimento e o início de um outro entendimento. Nós estamos na transição".

O parlamentar destaca que o PDT é um partido democrático e plural. Inclusive as críticas dos parlamentares são ouvidas, segundo ele. "As coisas podem mudar, podem se reorganizar, podem se readaptar. Nesse momento o partido está ouvindo", reforçou Gardel.

O presidente da Câmara Municipal foi entrevistado também no programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN. Em conversa com os jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, ele também falou sobre a situação de Ana Paula e Brizzi. E destacou que a permanência ou saída da legenda será decidida pelos dois vereadores. "Partindo também sempre deles. Eles deverão, no momento oportuno, escolher qual é o melhor caminho para o projeto que eles defendem".

