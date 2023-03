Vereadora Yanny Brena se formou em Medicina 1 ano e 3 meses antes de morrer

Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, a vereadora Yanny Brena (PL) formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (FMJ). A colação de grau ocorreu em 3 de dezembro de 2021, um ano e três meses antes de ela ser encontrada morta em casa, junto do namorado, Rickson Pinto. Ela completaria 27 anos em 10 de março, uma semana após o corpo ser encontrada.

Natural de Juazeiro do Norte, ela é filha de Márcia e Ebert Giuliani Augusto de Araujo e irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), eleito em 2022.

Ela foi eleita vereadora em 2020. Em 2022, foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte para o biênio 2023-2024. No exercício do primeiro mandato, foi a segunda mulher na história a chefiar o Poder Legislativo do Município.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As informações são do jornalista Guilherme Carvalho, da CBN Cariri

Sobre o assunto Com morte de vereadora, 2º suplente assume mandato em Juazeiro

Corpos de vereadora e namorado chegam ao IML de Juazeiro do Norte

O que se sabe sobre as mortes de vereadora de Juazeiro do Norte e do namorado

Políticos lamentam mortes da vereadora Yanny Brena e do namorado, em Juazeiro do Norte

Elmano de Freitas lamenta morte da presidente da Câmara de Juazeiro

Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte e namorado são encontrados mortos

Tags