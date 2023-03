Assembleia define presidentes e vices das comissões; veja lista

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) definiu as lideranças das comissões técnicas permanentes, nesta quinta-feira, 2. Os 16 colegiados da Casa foram definidos, com maioria dos espaços - presidência e vice - sendo preenchidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 9 participantes, e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 8.

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania mantém o deputado Renato Roseno (Psol) como líder, assim como a Comissão de Previdência Social e Saúde também segue tendo como presidente o deputado Guilherme Landim (PDT).

Confira como ficaram definidas as Comissões Técnicas Permanentes:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ):

Líder: Júlio César Filho (PT)

Vice-líder: De Assis Diniz (PT)

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação:

Líder: Sérgio Aguiar (PDT)

Vice-líder: Larissa Gaspar (PT)

Comissão de Fiscalização e Controle:

Líder: Agenor Neto (MDB)

Vice-líder: Carmelo Neto (PL)

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público

Líder: Jeová Mota (PDT)

Vice-líder: De Assis Diniz (PT)

Comissão de Educação

Líder: Cláudio Pinho (PDT)

Vice-líder: Emilia Pessoa (PSDB)

Comissão de Cultura e Esportes

Líder: Emilia Pessoa (PSDB)

Vice-líder: Jeová Mota (PDT)

Comissão de Agropecuária

Líder: Missias Dias (PT)

Vice-líder: Agenor Neto (MDB)

Comissão de Defesa Social

Líder: Leonardo Pinheiro (Progressistas)

Vice-líder: Júlio César Filho (PT).

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido

Líder: Lucinildo Frota (PMN)

Vice-líder: Renato Roseno (Psol)

Comissão de Infância e Adolescência

Líder: Luana Ribeiro (Cidadania)

Vice-líder: Larissa Gaspar (PT)

Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca

Líder: Stuart Castro (Avante)

Vice-líder: Queiroz Filho (PDT)

Comissão de Juventude

Líder: Queiroz Filho (PDT)

Vice-líder: Júlio César Filho (PT)

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania

Líder: Renato Roseno (Psol)

Vice-líder: Larissa Gaspar (PT)

Comissão de Previdência Social e Saúde

Líder: Guilherme Landim (PDT)

Vice-líder: Aysson Aguiar (PCdoB).

Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano

Líder: Firmo Camurça (União)

Vice-líder: Lucinildo Frota (PMN)

Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Líder: Marcos Sobreira (PDT)

Vice-líder: Emília Pessoa (PSDB)



