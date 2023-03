O POVO News: Lula lança novo Bolsa Família; confira regras e valores

A edição traz informações sobre a definição do novo Bolsa Família pelo Governo Federal, que virá com novas regras para as famílias brasileiras, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 2, sua 42ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o Bolsa Família, que recebeu uma Medida Provisória, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 2, que altera algumas regras do projeto.

Além disso, a programação comenta sobre as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em áreas na Bahia. Também será abordado o caso da humorista Lívia La Gatto que, em 13 de fevereiro, foi ameaçada de morte pelo coach e influencer Thiago Schutz, após ela fazer um vídeo ironizando seu conteúdo.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa entrevista ainda o Coordenador de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo no Estado da Bahia, Admar Júnior, para falar sobre a situação dos trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul, que estavam em situação de trabalho análogo a escravidão.

A edição traz atualizações do Futebol nacional e mundial, com a partida do Fortaleza contra Maldonado na Libertadores, e o caso do jogador argentino Lionel Messi e sua esposa, Antonella Roccuzzo, que foram ameaçados de morte nesta quinta-feira, 2, em Rosário, sua cidade natal.

Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



Sobre o assunto Presidente lamenta resultado do PIB e cobra investimentos de empresas

Lula conversa com Zelensky sobre guerra na Ucrânia

Bolsonaristas e lulistas pernoitam na Assembleia do CE para garantir tribuna

Lula cobra fiscalização rigorosa do novo Bolsa Família

Tags