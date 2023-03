Sarto diz que clima não ficou ruim e recebe "de braços abertos" crítica "com boa intenção"

Prefeito de Fortaleza foi alvo de críticas e sugestões do senador Cid Gomes, com quem compartilha o mesmo partido. Sarto disse que "tem trabalhado muito pela cidades e está acostumado a ouvi críticas"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), negou que tenha ficado um "clima ruim" no PDT após as criticas feitas pelo senador Cid Gomes (PDT) direcionadas a ele e algumas alas da legenda. Em inauguração de uma escola nesta quinta-feira, 2, o gestor disse que tem trabalhado muito pela cidade e está acostumado a ouvir críticas por sua história política. Ele disse "abraçar" as falas, quando são com "boa intenção".

O senador teceu críticas contra Sarto em entrevista na terça-feira, 28, ao podcast As Cunhãs, em que sugeriu ao prefeito trabalhar e "parecer que está trabalhando". O Ferreira Gomes questionou ainda a quantidade de intervenções da prefeitura, que, segundo ele, estariam concentradas na região do bairro Aldeota. "As coisas não podem ficar só aqui", disparou. As falas geraram uma série de reações de vereadores pedetistas em defesa do prefeito.

Sobre as críticas direcionadas a ele, Sarto listou obras entregues nas últimas semanas, dando ênfase nos bairros em que os projetos estão situados. "Na última semana eu inaugurei, que eu lembre, uma escola de tempo integral no Parque Presidente Vargas, entregamos o Meu Bairro Empreendedor na Lagoa da Libânia, entregamos uma praça na Boa Vista, entregamos esse equipamento aqui no Vicente Pinzon", disse.

Em outro ponto de sua fala, o prefeito afirma estar trabalhando muito e garantiu dedicação à gestão. "Eu tenho trabalhado muito, e a minha missão é trabalhar por Fortaleza, cada minuto que eu tenho as minhas energias estão voltadas para a gestão", ressaltou.



Sobre o clima da legenda, ele negou que tenha ficado "ruim". "Não, eu acho que é natural divergir, dar opinião. Para mim, não tem nenhum problema, eu sou acostumado à vida pública, tenho uma trajetória como vereador, como deputado, de ouvir críticas. Para mim, quando a crítica vem acompanhada com uma boa intenção de oferecer sugestão, eu as recebo de braços abertos", afirmou. A legenda vive um clima de racha interno diante da indecisão sobre ser ou não base do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa (AL-CE).



O prefeito foi perguntado sobre a entrega da escola de tempo integral, tema do evento desta quinta. O gestor também listou os bairros em que elas foram construídas. "Aqui a gente está entregando mais uma escola, são seis de tempo integral que a gente já entregou, no Vila Velha, no Autran Nunes, no Barroso, no Siqueira", detalhou. Ele disse ainda que os critérios para a construção dos equipamentos são as áreas com baixo indicador de desenvolvimento humano ou de alta vulnerabilidade, ou alta quando há uma densidade demográfica grande ou grande distância até as unidades.

Entenda o caso

Na última terça-feira, 28, foi ao ar a entrevista de Cid ao podcast As Cunhãs, na qual o senador fez críticas a Sarto. "Já disse cem vezes que tem uma ruma de viaduto aqui (na Aldeota), aquela região ali (da José Bastos) precisa de um", disse. E completou: "As coisas não podem ficar só na Aldeota".

Na noite do mesmo dia, Sarto fez uma publicação destacando os feitos de sua gestão nos últimos dois anos. “Em pouco mais de dois anos, já ultrapassamos 60% das metas do nosso Plano de Governo", diz o prefeito, que destaca, entre outras ações, a entrega de cinco novas escolas de tempo integral, a obra do Gonzaguinha do José Walter e mais de 140 ações de drenagem e saneamento.

“Exponho isso, porque meu dever é debater e resolver os problemas a partir de fatos e a partir das demandas da população, com muito trabalho sério. São premissas que devem reger a atuação de todo homem público. O resto é só mera politização”, diz ainda.

Na manhã do dia seguinte, Cid foi alvo de diversas falas de vereados pedetistas que defenderam Sarto. Líder do Governo na Câmara Municipal, Carlos Mesquita (PDT) citou obras, programas e entregas da Prefeitura e, ao final, perguntou em tom sarcástico se todas elas estavam localizadas na Aldeota. "Os CEIs e Areninhas foram todos na Aldeota? Os terminais do Zé Walter e na Washington Soares foram transferidos para a Aldeota? O Cuca do Pici também foi para a Aldeota?".

Outro pedetista que comentou o assunto foi Lúcio Bruno, ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). O parlamentar, que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara, disse não ter entendido a fala de Cid e declarou que a Capital "se tornou uma grande Aldeota" a partir de investimentos das últimas gestões. "Fortaleza se tornou uma grande Aldeota. Ele esqueceu de dizer isso, que em Fortaleza não existe mais a periferia e não existe mais a Aldeota. Fortaleza é só Aldeota", pontuou.

