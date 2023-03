Vereador questiona se Fortaleza virou "uma grande Aldeota": "Areninha acabada e esgoto a céu aberto"

O vereador Léo Couto (PSB) publicou na tarde desta quinta-feira, 2, um vídeo em seu Instagram questionando a fala do vereador Lúcio Bruno (PDT) sobre Fortaleza ter virado “uma grande Aldeota”. Na gravação, Couto aponta a situação das escolas da Capital e a falta de investimento em infraestrutura na região.

“Semana passada fui visitar uma escola que o teto tinha caído, nem placa de obra lá tem dizendo quando é que começa, quando é que termina” continuou “será que essa escola tá nível de Aldeota?”. O vereador acrescentou que, ao visitar o bairro Bom Jardim, notou que os esgotos da região permanecem a céu aberto. Citou ainda uma Areninha que estaria "acabada" no bairro Genibaú.

Veja:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As indagações de Léo Couto foram proferidas na Câmara Municipal de Fortaleza e divergem das falas de Lúcio Bruno, que, nesta quarta-feira, 1°, elogiou a gestão do prefeito José Sarto (PDT) afirmando que Fortaleza “se tornou uma grande Aldeota”. A movimentação entre os parlamentares surgiu após o senador Cid Gomes (PDT) cobrar a gestão de seu correligionário melhorias na Capital, e mencionar que as ações não podem ficar só na Aldeota.

“Eu já disse cem vezes que tem uma ruma de viaduto aqui (na região do bairro Aldeota) aquela região ali (da José Bastos) precisa de um viaduto”, prosseguiu “ali é um pandemônio de manhã. As coisas não podem ficar só aqui na Aldeota”, declarou Cid Gomes ao podcast As Cunhãs, que foi ao ar nesta terça-feira, 28.

Em resposta, o vereador Lúcio Bruno disse não ter entendido a fala do senador, e apontou que, durante os governos de Roberto Cláudio e José Sarto- ambos do PDT- os investimentos em diversos bairros fizeram com que a cidade de Fortaleza se tornasse “uma grande Aldeota”.

“É que Fortaleza se tornou uma grande Aldeota, essa é a verdade. Ele esqueceu de dizer isso. Não existe mais a periferia e a Aldeota. Fortaleza é só a Aldeota. O senador falar da José Bastos? Quantas vezes se viu o senador no José Walter, no Palmeiras? Faz muito tempo que ele não passa de carro pela periferia de Fortaleza, ele anda de avião. Se existe um prefeito que mais investiu na periferia de Fortaleza, foi o prefeito Roberto Cláudio”, declarou Lúcio Bruno na sessão de quarta-feira, 1°.

A movimentação aconteceu um dia antes da reunião do PDT para discutir o possível apoio da sigla à gestão do governador Elmano de Freitas (PT).

Sobre o assunto Lula diz que quer terminar o mandato com a 'normalidade recuperada' no País

Roberto Cláudio critica quem alimenta "esse tipo de futrica publicamente" no PDT

Defesa de vereadora que repudiou suposto gesto nazista pede anulação da cassação

Cid diz que Sarto não tem "disposição para oposição" e afirma que não criticou prefeito

Câmara de Caxias do Sul abre processo de cassação contra vereador

Tags