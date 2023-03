Roberto Cláudio critica quem alimenta "esse tipo de futrica publicamente" no PDT

O PDT estadual cancelou a reunião que teria hoje e discutiria as vice-lideranças do partido na Assembleia Legislativa, mas a direção municipal decidiu se reunir, sob comando do ex-prefeito de Fortaleza e presidente da legenda em Fortaleza, Roberto Cláudio. Na esfera estadual há divisão entre partidários do apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) e o grupo de RC. No município, a hegemonia é oposicionista.

"Não é alimentando esse tipo de futrica publicamente que a gente vai poder chegar a algum tipo de construção mais prática, favorável e positiva para a população cearense", disse Roberto Cláudio ao chegar ao encontro, sobre os embates no partido.

A situação ficou mais tensa nos últimos dias, depois da entrevista do senador Cid Gomes (PDT) ao podcast As Cunhãs, na qual ele disse que o irmão, Ciro Gomes (PDT), agiu com o fígado nas articulações da eleição no Ceará, que Roberto Cláudio se deixou levar pela vaidade e "achou que o céu era perto" ao insistir com a candidatura a governador, e disse que as obras da Prefeitura de Fortaleza não podem ser só na Aldeota.

"Tem horas que o silêncio é a mais sábia e melhor resposta e eu ficarei silente", disse Roberto Cláudio perguntado sobre o assunto.

O ex-prefeito disse que a solução para a questão interna serão "o tempo, a paciência e a franqueza".

Com informações do colunista Carlos Mazza