Shows de Carnaval custaram mais de R$ 10 milhões a 10 prefeituras do Ceará; veja valores

Os gastos contabilizam apenas as despesas para a apresentação dos artistas, sem considerar as empresas de organização dos eventos e a estrutura para as festas

Municípios cearenses que organizaram programações de Carnaval desembolsaram pelo menos R$ 10,5 milhões com cachês dos artistas. As festividades começaram no último sábado, mas desde o início do mês as gestões municipais têm realizado pagamentos a bandas e cantores.

O levantamento foi feito com base nas informações disponíveis nas áreas de transparência nos sites das prefeituras e considerou a programação divulgada pelos municípios e os contratos com os artistas para apresentações no Carnaval. Os gastos contabilizam apenas as despesas para a apresentação dos artistas, sem considerar, por exemplo, os recursos repassados a empresas de montagem de estruturas ou de organização.



A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) projetou aumento de 18,8% de turistas em relação ao Carnaval de 2022, que aconteceu apenas em eventos privados, em função da pandemia de Covid-19. A projeção da pasta é de que o Estado receba 133 mil viajantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO listou dez municípios entre as maiores programações oficiais para os dias de festa. O município com maiores gastos é Aracati, que contratou artistas de projeção nacional como Pabllo Vittar, Nattanzinho, Mari Fernandez, Xand Avião e Zé Vaqueiro. Só com as apresentações, o município tem contratos em torno de R$ 3 milhões. O ex-vocalista do Aviões do Forró, Xand, recebeu o maior cachê, de R$ 500 mil.

Em seguida, aparece Beberibe, com gasto de R$ 1,3 milhões em atrações como Márcia Felipe, Zé Vaqueiro e Lagosta Bronzeada. A Capital ficou com contratos na faixa dos R$ 788 mil.

Confira o cachê dos artistas pago por prefeituras do Ceará

Aracati

Mari Fernandez: R$ 450.000,00

Pabllo Vittar: R$ 400.000,00

Nattanzinho: R$ 450.000,00

Zé Vaqueiro: R$ 250.000,00

Solange Almeida: R$ 180.000,00

Matheus Fernandes: R$ 185.000,00

É o Tchan! R$ 270.000,00

Xand Avião: R$ 500.000,00

Zé Cantor: R$ 150.000,00

Banda Patrulha: R$ 30.000,00

Marcos Lessa: R$ 21.000,00

Luis Marcelo e Gabriel: R$ 45.000,00

Zé Paulo: R$ 45.000,00

Paracuru

Zé Felipe: R$ 350.000,00

Banda Bandana: R$ 80.000,00

Alanzinho Coreano: R$ 80.000,00

Ivo Brown: R$ 45.000,00

Juninho Santtos: R$ 18.000,00

Banda são 2: R$ 25.000,00

Clara Martod: R$ 18.000,00

Banda Patrulha: R$ 40.000,00

Pimenta Malagueta: R$ 20.000,00

Thataba Mendes: R$ 35.000,00

Vanio Bahia: R$ 25.000,00

Banda Zanzibar: R$ 20.000,00



Beberibe

Márcia Felipe: R$ 150.000,00

Banda Patrulha: R$ 40.000,00

Zé Vaqueiro: R$ 250.000,00

Lagosta Bronzeada: R$ 80.000,00

Sandrinha e Banda: R$ 15.000,00

Forró Real: R$ 120.000,00

Débora Lima: R$ 30.000,00

Japãozin: R$ 100.000,00

Zé Cantor: R$ 150.000,00

Rainha da Farra: R$ 80.000,00

Solange Almeida: R$ 150.000,00

Toca do Vale: R$ 150.000,00

Fortaleza

Elba Ramalho: R$ 190.000,00

Chico Pessoa: R$ 30.000,00

Limão com Mel: R$ 115.000,00

Banda Patrulha: R$ 40.000,00

Zeca Baleiro: R$ 108.600,00

Roberta Campos: R$ 55.000,00

Benito di Paula: R$ 60.000,00

Katia Cilene: R$ 30.000,00

Geraldo Azevedo: R$ 160.000,00

Seu Jorge: contrato não localizado pela reportagem

São Benedito

Chicabana: R$ 300.000,00



Zé Vaqueiro: R$ 300.000,00



Felipe Amorim: R$ 250.000,00



Iguinho e Lulinha: R$ 150.000,00



Ipu

Yury Pressão: R$ 15.000,00



Michel Firmo: R$ 50.000,00



Sebasthian Monteiro: R$ 30.000,00



Solange Almeida: R$ 150.000,00



Simone Mendes: R$ 300.000,00



Paulo Calado: R$ 19.000,00



Baturité

Joyce Taynar: R$ 40.000,00



Felipão: R$ 100.000,00



Brendynha: R$ 20.000,00



Toca do Vale: R$ 150.000,00



Deborah Lima: R$ 20.000,00



Raphael Alencar O Principe: R$ 25.000,00



Marcos Lessa: R$ 32.000,00



Banda Sousete: R$ 20.000,00



Zé Felipe: R$ 350.000,00



Henry Freitas: R$ 100.000,00



Yuri Pressão: R$ 30.000,00



Jotave: R$ 30.000,00



Alanzim Coreano: R$ 50.000,00



Forro Real: R$ 100.000,00



Rafa e Pipo Marques: R$ 180.000,00



Ivo Brown: R$ 35.000,00



Caio Brito: R$ 45.000,00



Márcia Felipe: R$ 120.000,00



São Gonçalo do Amarante

É o Tchan: R$ 250.000,00

Banda Patrulha: R$ 47.060,00

Taty Girl: R$ 250.000,00

Pimenta Malagueta: R$ 40.000,00

Jaaina Alves: R$ 180.000,00

Banda Eva: R$ 320.000,00

Ivo Brown: R$ 120.000,00



Quixadá

Rafa e Pipo Marques: R$ 180.000,00



Zé Filipe: R$ 350.000,00



Forró Real: R$ 120.000,00

Itapipoca

Pimenta Malagueta: R$ 15.000

Laninha Show: R$ 35.000

Forró Real: R$ 120.000,00

Maracanaú de olho no São João

Em Maracanaú, a grande festa não é o Carnaval, mas o São João. A Prefeitura já movimenta no sistema de licitações a contratação de quatro atrações para as festividades juninas. Consta no Portal da Transparência do Município, a homologação da contratação de cinco artistas: Leo Santana, Cláudia Leitte, DJ Alok, João Gomes e Wesley Safadão. A gestão deve pagar R$ 1,6 milhão, para o evento, previsto para ocorrer, segundo o sistema, entre 16 e 30 de junho.

Sobre o assunto Banda Os Alfazemas e concurso de fantasia agitam 3ª dia de carnaval na Sabiaguaba

Carnaval no Mercado dos Pinhões tem idosos, crianças e até cães

"Desodorante vencido?": mulher cobra R$ 1,99 por borrifada em axila no Carnaval de Aracati

Locais de Fortaleza cobram até R$ 10 para uso de banheiro no Carnaval

Atrações do Carnaval de Fortaleza contam com intérprete de libras pela primeira vez

Tags