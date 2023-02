Locais de Fortaleza cobram até R$ 10 para uso de banheiro no Carnaval

No Mercado dos Pinhões, alguns estabelecimentos cobram R$ 10 para foliões usarem banheiro ao longo da noite

Bebidas, comidas e até acessórios de fantasias são alguns dos itens encontrados à venda ao redor das festas do Carnaval 2023 em Fortaleza. Mas outro tipo de negócio tem chamado atenção: estabelecimentos estão vendendo acesso ao banheiro para quem quer evitar as opções públicas.

Na região do Mercado dos Pinhões, localizado na Praça Pelotas, no bairro Centro, os comércios cobram cerca de R$ 3 para quem quiser usar o banheiro uma única vez. Também existe a opção do "passe livre" por R$ 10, permitindo que os foliões tenham acesso ao toalete quantas vezes quiserem durante os shows.

Uma das opções ao redor da Praça Pelotas é a disponibilizada pelo restaurante Nossa Cozinha BR, que cobra os valores informados anteriormente. A Budega dos Pinhões também cobra os mesmos preços.

Henrique Rodrigues, casado com a proprietária da Budega, explica que apesar de a Prefeitura instalar os banheiros químicos, não são todos os foliões que gostam de usar o equipamento devido à falta de higiene.

Bodega dos Pinhões tem "passe livre" ao banheiro por R$ 10 (Foto: Ana Flávia Marques)



"A gente oferece um banheiro bem higiênico, limpo e confortável para os clientes", garante. Ele acrescenta que as mulheres são quem costumam ter mais interesse em comprar as pulseiras de acesso.

Apesar de o comércio vender as entradas para o banheiro, Henrique ressalta que é apenas um bônus nos ganhos em meio o Carnaval e que o lucro é mesmo da venda de bebidas.

A vendedora Débora Cruz, de 35 anos, esteve presente no Mercado dos Pinhões durante a programação do Ciclo Carnavalesco da Prefeitura de Fortaleza na segunda-feira, 20 de fevereiro.

Ela é uma das adeptas à compra do acesso ao toalete particular dos comércios. A vendedora conta que chegou a encontrar opções de R$ 2 ao redor do Mercado e acredita que é um valor acessível para o público.

A administradora Euba Ferreira, de 34 anos, também estava no local e conta que costuma usar o banheiro público, mas quando chega próximo ao final da festa, prefere pagar o acesso ao toalete dos comércios. "No final da festa, o químico está um pouquinho insuportável", explica.

Para ela, mesmo os banheiros particulares não possuem assepsia adequada. "Não considero limpo, mas a gente vai pela necessidade mesmo", declara. Sobre o valor das pulseiras, Euba consida "razoável".

