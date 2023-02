Carnaval 2023: Confira 18 eventos no Ceará para o fim de semana

Após dois anos sem Carnaval, há diversas opções de eventos para celebrar o retorno da festa em Fortaleza. Confira 18 sugestões para aproveitar a folia!

1. Baile Iracemado

Moto Libre Bar realiza até segunda-feira, 20, o "Baile Iracemado". A programação começa nesta quinta-feira, 16, com Os Muringa e Forró Manzape. Na sexta, 17, será a vez do Bloco Vai Vadiar e Fervo Maresia. No sábado, 18, tocam o Bloco do Prazer e a Bode Beat. No domingo, 19, se apresentam DJ Cantora e Os Transacionais. Na segunda, Os Alfazemas e Piracema sobem ao palco.

Quando: quinta-feira, 16, a segunda-feira, 20, às 21 horas

Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299)

Quando: a partir de R$ 10

2. Carnaval Colosso

O Colosso Fortaleza realiza programação de Carnaval ao longo de três dias neste fim de semana. No sábado, 18, tem o Bloco Peraí Que Eu Tô Chegando. No domingo, 19, o Pôr do Samba de Carnaval conta com DJ RB, Baile do PS, Superbanda e São 2. A folia segue na segunda, 20, com DJ Nardo, Tropa do Rubão, Baqueta e mais.

Quando: sábado, 18, a segunda-feira, 20, sempre à partir de 16 horas

Onde: Colosso (Avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 50



3. Arena Iracema

O clima de Carnaval continuará neste fim de semana na Arena Iracema, com programação de sábado, 18, a terça-feira, 21. Ao longo de quatro dias, passarão pelo evento a Bandarena, Batuque do Dipas, Camaleões Selvagens, Bloco Mambembe, Reite, São 2 e os DJs Morr, Dino, Rodrigo César, Gabilônia, Saulo Torres e outras atrações. As festas começarão a partir das 15 horas e haverá duas horas de caipirinha liberada.

Quando: sábado, 18, a terça-feira, 21, a partir de 15 horas

Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 – Centro)

Quanto: a partir de R$ 20; vendas no site Sympla

Instagram: @arenairacema



4. Carnaval do Tempero

O restaurante Tempero do Mangue promove Carnaval em seu espaço. Cada dia foi definido pelo nome de um bloco. No sábado, 18, o "Cheias de Manias" terá samba e pagode com Roda de Bamba e Belinho. Domingo, 19, o Domingo Ela Não Vai leva axé com Banda Bode Beat. Na segunda, 20, Os Alfazemas se apresentam. Na terça, 21, tem o Bloquinho do Igu.

Quando: sábado, 18, a terça-feira, 21, à partir de 15 horas

Onde: Tempero do Mangue (R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba)

Quanto: a partir de R$ 30

5. Carnaval na Estação

O Complexo Cultural Estação das Artes realiza nesta sexta-feira, 17, o Carnaval do equipamento. Serão distribuídas 1.500 pulseiras que poderão ser retiradas a partir das 17 horas, sendo permitida apenas uma retirada por pessoa. As atrações serão Parahyba e Cia. Batepalmas, das 17h às 18 horas, e Lídia Maria e Vem Pro Bloco do Prazer, das 18h às 21 horas. A Estação das Artes não abrirá para visitação de sábado, 18, a quarta-feira, 22.

Quando: sexta-feira, 17, às 17 horas

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro)

Gratuito



6. Carnarock

O Hard Rock Cafe une rock e Carnaval no projeto Carnarock, um proposta alternativa de programação para os clientes. As ações vão até terça-feira, 21, com apresentação de bandas e cantores que transitam entre o pop rock e o rock clássico. Os dias também disponibilizam cardápio com pratos especiais, a exemplo do Samba Coconut Shrimp, camarão empanado com flocos de coco e servido com maionese de maracujá.

Quando: até terça, 21, das 12h a 1 hora

Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

Reservas e mais infos: (85) 3234.2545

7. Iate Clube

O Iate Clube preparou um roteiro para quem deseja um pouco de tranquilidade durante o período carnavalesco. O espaço oferece atrações musicais, esportivas e infantis em estrutura que também abrange o restaurante Comodoro, com cozinha comandada pela chef Camila Campelo. A partir desta sexta, 17, o Iate recebe DJs como Sub e Eduardo Valença.

Quando: até 21 de fevereiro, às 13 horas

Onde: Iate Clube Fortaleza (av. Vicente de Castro, 4813 – Cais do Porto)



8. Macunaíma

A TV Cultura estreia o documentário "Por onde anda Makunaíma" neste domingo, 19. A produção resgata a história do personagem ficcional, com depoimentos em português, alemão, espanhol, macuxi e taurepang. O filme é produzido por Platô Filmes com coprodução da Boulevard Filmes. Macunaíma, "o herói sem caráter", apareceu pela primeira vez nas telonas em 1969, na versão de Joaquim Pedro de Andrade. Em 1978, o personagem chega ao teatro e, em 1983, a história retorna ao Cinema com Paulo Veríssimo.

Onde assistir: TV Cultura

9. J-hope In The Box

O documentário "J-hope In The Box" chega à plataforma de streaming Disney nesta sexta-feira, 17. A produção acompanha a rotina de J-hope, integrante do grupo BTS, enquanto trabalha na criação de seu primeiro álbum solo "Jack in The Box". O público do Disney também pode conferir na plataforma "BTS: Permission To Dance on Stage - LA", filme dos shows ao vivo do BTS no estádio SoFi de Los Angeles no final de 2021.

Onde assistir: www.disneyplus.com

10. Patifaria

O Jegues promove mais uma edição da festa Patifaria nesta sexta-feira, 17, a partir das 22 horas. Prepare o brilho dourado, porque os DJs Albano Seletor, Priscilla Delgado e Jeri Uchoa prometem uma noite com muito axé. O repertório é diverso e inclui ainda músicas de Pabllo Vittar, Anitta, Olodum e mais, com destaque para a baiana Margareth Menezes. O evento também terá rodadas de Cachaça Flor de Jambu. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Quando: sexta-feira, 17, às 22 horas

Onde: Jegues Bar (rua General Bezerril, 376 – Centro)

Quanto: R$13

11. Balako Bloco

Começa neste sábado, 18, a programação de Carnaval do Balako Bloco. O evento começa às 16 horas e conta com duas horas de cerveja e drinks dobrados. Irão se apresentar na Praia de Iracema hoje as atrações Bruno Hedy, Bloco Camaleões Selvagens (com a banda Selvagens À Procura de Lei e o Camaleões do Vila), Pedro Campos e Super Banda.

Quando: sábado, 18, a partir de 16 horas

Onde: Rua Dragão do Mar, 230 - Praia de Iracema

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); vendas no site Ingresse.com

12. Sivozinha Folia

O bloco Sivozinha Folia faz apresentações na Associação Pintando o SeTeAzul neste fim de semana com os grupos Pr'alegrar e Bilú Bila e Cia. O evento é realizado pelo Clube da Sivozinha e inclui crianças e adolescentes autistas na folia.

Quando: sábado, 18, e domingo, 19, às 17 horas

Onde: Rua João Melo, 97 - Damas

Gratuito

13. Bloco Mambembe

As drags queens Mulher Barbada e Deydianne Piaf se apresentam no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza neste sábado, 18, com show na Praça da Gentilândia. A dupla de artistas celebra a diversidade sexual e de gênero e a arte drag com o público folião. No repertório, estarão músicas de axé dos anos 1990, indo de Banda Mel a Ivete Sangalo, MPB, com homenagens a Gal Costa e hits pops atuais.

Quando: sábado, 18, às 20 horas

Onde: Praça da Gentilândia (Av. Treze de Maio, S/N - Benfica)

Gratuito

14. Triângulo da Tristeza

O Cinema do Dragão exibe a sátira social "Triângulo da Tristeza", que acompanha um casal de modelos em um cruzeiro de luxo com passageiros muito ricos e um capitão peculiar.

Quando: sábado, 18, às 19h30min

Onde: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81)

Quanto: R$16 (inteira)

15. Mulheres do Blues



O Festival Jazz & Blues recebe, pela primeira vez nos palcos, o grupo Mulheres do Blues. O conjunto é formado por sete representantes do cenário musical cearense: Marília Lima, Jael Lia, Shirley Cordeiro, Débora Marc, Mirele Alencar, Raquel Lopes e Dani Azevedo. O show acontece em duas sessões, respectivamente às 17h e 21 horas

Quando: domingo, 19, às 17h e 21 horas

Onde: Festival Jazz e Blues, em Guaramiranga (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Quanto: a sessão de 17h é gratuita. Os ingressos para a sessão de 21h custam R$20 (meia) e R$40 (inteira)

Mais infos: www.jazzeblues.com.br



16. Tem Carná!

Mais uma edição da festa Tem Carná! acontece neste domingo, 19. A programação musical conta com o repertório de brasilidades da banda Piracema, assim como o som do bloco Camaleões Selvagens. O evento também convida os DJs Lucas BMR e Wavezim, da Bateu.

Quando: domingo, 19, a partir das 20h30min

Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Quando: R$20



17. Bloco Mambembe

O Bloco Mambembe segue na programação do ciclo carnavalesco de 2023 celebrando a diversidade. Neste domingo, 19, a folia acontece na Praça da Gentilândia com repertório divididos em sets: "Viva a Bahia!" com músicas de axé; "Brasil Mambembe" com MPB; "É Pop!" com hits atuais; e "Criança Viada", com clássicos de Xuxa, Rouge e É o Tchan.

Quando: domingo, 19, às 12 horas

Onde: Praça da Gentilândia (av. Treze de Maio, s/n - Benfica)

Gratuito



18. Bruno Hedy, Banda Reite e Larissa Leite

A festa Balako Bloco acontece neste domingo, 19, na Praia de Iracema. O line-up conta com as bandas Bruno Hedy, Banda Reite, Larissa Leite e DJs. O evento começa às 16 horas e conta com duas horas de cerveja e drinks dobrados.

Quando: domingo, 19, a partir das 16 horas

Onde: rua Dragão do Mar, 230 - Praia de Iracema

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas no site Ingresse.com



