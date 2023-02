Banda Os Alfazemas e concurso de fantasia agitam 3ª dia de carnaval na Sabiaguaba

Com show da banda Os Alfazemas e um concurso de fantasia acirrado, o terceiro dia de carnaval na Sabiaguaba foi agitado e movimentou grande presença de foliões — alguns, inclusive, se divertiram à margem da água da praia. Ao anoitecer, uma serena chuva “refrescou” o público e também o clima.

Sob o belo plano de fundo formado pelas dunas e a calmaria da água da praia da Sabiaguaba, a banda Os Alfazemas tocaram diversos hits clássicos do carnaval, entre eles músicas da Banda Mel e Chiclete com Banana. O público, com predominância de pessoas mais velhas, curtiu, dançou e cantou até o fim da apresentação, que aconteceu no restaurante Tempero do Mangue.

+ Acompanhe acompanhe ao vivo a cobertura do carnaval no Ceará



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O momento de celebração carnavalesca foi marcante para Rúbia Santos, de 56 anos. Fantasiada de Frida Kahlo, pintora mexicana que se destacou por dar atenção especial à representação feminina, escolheu vir com os amigos para um ambiente mais tranquilo, o “carnaval privativo”, após festejar na Gentilândia no último sábado. Segurança e conforto foram pontos cruciais para a decisão.

Rúbia relembrou, também, a sensação de alívio após anos de isolamento por causa da Covid-19. “Quanto ao retorno pós-pandemia, é algo que a gente ainda se assusta. Depois de tudo que passamos nesses últimos anos, eu pensei que esse momento não iria chegar. É uma sensação de alegria que ficou contida nesses últimos dois anos”, celebrou.

Concurso de fantasia despertou a criatividade dos foliões

Além do show musical, a noite na Sabiaguaba também contou com um concurso de fantasia, cujo prêmio para o vencedor era uma garrafa de gin com quatro águas tônicas — troféu perfeito para quem está curtindo o carnaval. A disputa sadia, claro, despertou a criatividade de alguns foliões.

Entre os vários marinheiros e Mulheres Maravilha — formando quase um multiverso de tantas pessoas fantasiadas com o mesmo tema —, teve quem se destacou. Foi o caso, por exemplo, de Davi Cândido, de 39 anos. Fã do Raul Seixas, ele decidiu ir trajado como o cantor e a fidelidade de aparência entre ambos chamou a atenção.

O icônico personagem Mario Bross, da Nintendo, foi representado no local por Marcela Rodrigues, de 39 anos. Ela foi à Sabiaguaba com outras três amigas, todas também fantasiadas: duas de gatinha e outra de deusa grega.

Da internet para a vida

Casados há 10 anos, Priscila Nóbrega, 36, e Luiz Fernando, 34, capricharam na fantasia para o concurso que foi realizado no Tempero do Mangue. O casal se vestiu de Feiticeira Escarlate, do universo Marvel, e Subzero, personagem da franquia Mortal Kombat.

Apaixonados pela cultura geek, os dois se conheceram por meio de um jogo on-line. Na época, Luiz morava em São Paulo, enquanto Priscila no Ceará. Hoje residem em definitivo na cidade de Fortaleza.

O momento foi de enorme alegria para o casal. Para eles, o carnaval é a melhor época do ano, sobretudo pela possibilidade de se fantasiarem. Priscila, inclusive, é dona de uma loja infantil de fantasias com foco para bebês.

Consequentemente, enfrentar o período de pandemia não foi fácil para os dois. Antes do surto da Covid-19, Luiz relembrou que esteve com Priscila em Recife para curtir o carnaval pernambucano. Neste retorno, o casal tem alternado as experiências entre bloco de rua, como o do Benfica, e ambientes mais tranquilos, como na Sabiaguaba.